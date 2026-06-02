젠슨황 아직 안왔는데…“내가 들어가니 털렸다” 개미들 아우성

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‘젠슨 황 효과’ 봤던 증시, 3거래일만에 ‘휘청’

LG·두산·네이버 등 하락 전환

이미지 확대 대만에서 취재진과 인터뷰하는 젠슨 황 엔비디아 CEO 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 1일(현지시간) 대만 타이베이의 한 식당에서 열린 한국 기업과의 만찬 행사 ‘코리아 파트너 나이트’ 자리에서 한국 등 글로벌 취재진과 인터뷰를 하고 있다. 2026.6.1 공동취재단 닫기 이미지 확대 보기 대만에서 취재진과 인터뷰하는 젠슨 황 엔비디아 CEO 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 1일(현지시간) 대만 타이베이의 한 식당에서 열린 한국 기업과의 만찬 행사 ‘코리아 파트너 나이트’ 자리에서 한국 등 글로벌 취재진과 인터뷰를 하고 있다. 2026.6.1 공동취재단

세줄 요약 젠슨 황 엔비디아 CEO의 방한 기대감으로 급등했던 LG, 네이버, 두산 관련주가 2일 일제히 하락했다. LG전자는 상한가 뒤 장중 급등과 급락을 반복했고, 네이버와 두산그룹주도 차익 실현 매물에 약세로 돌아섰다. 코스피도 장 초반 상승을 지키지 못하고 8500선까지 밀렸다. 젠슨 황 방한 기대에 관련주 급등 후 급락

LG·네이버·두산그룹주 차익 실현 매물 출회

코스피 장중 반전, 8500선까지 밀림

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젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 4일 한국을 찾는 가운데, ‘젠슨 황 효과’로 최근 며칠간 급등했던 관련주들이 2일 급락하고 있다. 코스피가 9000선을 눈앞에 둔 상황에서 차익 실현 매물이 쏟아지는 것으로 분석된다.2일 오전 10시 40분 유가증권시장에서 LG전자는 전 거래일 대비 4%대 하락하고 있다. 앞서 황 CEO가 구광모 LG그룹 회장을 만나 피지컬 AI(인공지능) 협력 확대 방안을 논의한다는 보도가 나오자 LG전자는 지난달 29일과 1일 2거래일 연속 상한가를 기록했다.이어 3거래일째인 이날 장 초반 15%까지 급등했지만 이후 차익 실현 매물이 나오면서 13%까지 낙폭을 키웠다.지주사인 LG(-15.98%), 우선주인 LG우(-10.20%), LG씨엔에스(-8.21%) 등 LG그룹과 동반 급등했던 LG그룹주들도 약세다.전날 상한가까지 치솟았던 네이버도 이날 ‘수직 하락’ 중이다. 네이버는 장 초반 6%대까지 상승폭을 키운 뒤 하락 전환해 10%대까지 하락했다.잠실 야구장 ‘시구설’까지 나오자 일제히 급등했던 두산그룹주도 두산로보틱스를 제외하곤 모두 파란불을 켰다.전날 11%대 상승했던 두산과 두산우는 이날 오전 10%대 안팎 하락하고 있다. 황 CEO가 전날 국내 취재진과 만나 “한국에 로보틱스가 중요하다. 엔비디아도 기여할 수 있기를 바란다”고 밝히면서 두산로보틱스(13.51%)만 빨간불을 켰다.‘젠슨 황’ 효과가 불과 3거래일만에 사그라드는 분위기에 코스피도 출렁이고 있다.코스피는 이날 전 거래일 대비 94.81포인트(1.08%) 오른 8883.19로 출발해 장 초반 8900선을 넘어섰지만, 불과 10분만에 하락 전환해 이날 오전 2%대 하락하며 8500선까지 밀렸다.