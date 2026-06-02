젠슨황 아직 안왔는데…“내가 들어가니 털렸다” 개미들 아우성

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

젠슨황 아직 안왔는데…“내가 들어가니 털렸다” 개미들 아우성

김소라 기자
김소라 기자
입력 2026-06-02 10:58
수정 2026-06-02 10:58
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
구글에서 서울신문 먼저 보기

‘젠슨 황 효과’ 봤던 증시, 3거래일만에 ‘휘청’
LG·두산·네이버 등 하락 전환

이미지 확대
대만에서 취재진과 인터뷰하는 젠슨 황 엔비디아 CEO
대만에서 취재진과 인터뷰하는 젠슨 황 엔비디아 CEO 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 1일(현지시간) 대만 타이베이의 한 식당에서 열린 한국 기업과의 만찬 행사 ‘코리아 파트너 나이트’ 자리에서 한국 등 글로벌 취재진과 인터뷰를 하고 있다. 2026.6.1 공동취재단


젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 4일 한국을 찾는 가운데, ‘젠슨 황 효과’로 최근 며칠간 급등했던 관련주들이 2일 급락하고 있다. 코스피가 9000선을 눈앞에 둔 상황에서 차익 실현 매물이 쏟아지는 것으로 분석된다.

2일 오전 10시 40분 유가증권시장에서 LG전자는 전 거래일 대비 4%대 하락하고 있다. 앞서 황 CEO가 구광모 LG그룹 회장을 만나 피지컬 AI(인공지능) 협력 확대 방안을 논의한다는 보도가 나오자 LG전자는 지난달 29일과 1일 2거래일 연속 상한가를 기록했다.

이어 3거래일째인 이날 장 초반 15%까지 급등했지만 이후 차익 실현 매물이 나오면서 13%까지 낙폭을 키웠다.

지주사인 LG(-15.98%), 우선주인 LG우(-10.20%), LG씨엔에스(-8.21%) 등 LG그룹과 동반 급등했던 LG그룹주들도 약세다.

전날 상한가까지 치솟았던 네이버도 이날 ‘수직 하락’ 중이다. 네이버는 장 초반 6%대까지 상승폭을 키운 뒤 하락 전환해 10%대까지 하락했다.

잠실 야구장 ‘시구설’까지 나오자 일제히 급등했던 두산그룹주도 두산로보틱스를 제외하곤 모두 파란불을 켰다.

전날 11%대 상승했던 두산과 두산우는 이날 오전 10%대 안팎 하락하고 있다. 황 CEO가 전날 국내 취재진과 만나 “한국에 로보틱스가 중요하다. 엔비디아도 기여할 수 있기를 바란다”고 밝히면서 두산로보틱스(13.51%)만 빨간불을 켰다.

‘젠슨 황’ 효과가 불과 3거래일만에 사그라드는 분위기에 코스피도 출렁이고 있다.

코스피는 이날 전 거래일 대비 94.81포인트(1.08%) 오른 8883.19로 출발해 장 초반 8900선을 넘어섰지만, 불과 10분만에 하락 전환해 이날 오전 2%대 하락하며 8500선까지 밀렸다.
김소라 기자
세줄 요약
  • 젠슨 황 방한 기대에 관련주 급등 후 급락
  • LG·네이버·두산그룹주 차익 실현 매물 출회
  • 코스피 장중 반전, 8500선까지 밀림
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
젠슨 황 관련 급등주들이 급락한 주된 원인은?
관련기사
더보기
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
서울신문과 함께하는 제 9회 지방선거
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로