[서울데이터랩] 코스닥, 장 초반 1%대 급락 뒤 낙폭 확대…외국인·기관 순매수에도 약세

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세줄 요약 코스닥이 2일 오전 장 초반부터 약세를 이어가며 전 거래일보다 2.59% 내린 1022.82를 기록했다. 외국인과 기관이 순매수했지만 개인 매도가 더 컸고, 상승 종목보다 하락 종목이 압도적으로 많아 투자심리가 회복되지 못했다. 코스닥, 장 초반 반등 뒤 2.59% 급락

외국인·기관 순매수에도 개인 매도 우위

상승 132개·하락 1546개로 약세 확산

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2일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일 1050.03보다 27.21포인트(2.59%) 내린 1022.82를 기록했다. 지수는 1044.89로 출발한 뒤 장중 1045.77까지 올랐지만 곧바로 밀리며 1009.75까지 저점을 낮췄다. 개장 직후부터 약세가 이어졌고, 오전 9시 3분 기준으로는 1037.87까지 내려 전 거래일보다 12.16포인트(1.16%) 하락한 흐름을 보였다. 같은 시각 코스피가 상승 흐름을 나타내며 장중 8905.16까지 오른 것과 달리 코스닥은 개장가 1044.89에서 추가 하락하며 상반된 움직임을 보였다.수급별로는 개인이 1531억원어치를 순매도했고 외국인이 1096억원, 기관이 462억원을 순매수했다. 프로그램 매매는 차익거래 14억원, 비차익거래 1072억원으로 전체 1087억원 순매수를 나타냈다. 다만 수급 유입에도 불구하고 시장 전반의 투자심리는 살아나지 못했다.종목별로는 상승 종목이 132개에 그친 반면 하락 종목은 1546개에 달했고 보합은 45개였다. 상한가 종목은 5개였다. 시가총액 상위주 가운데 에코프로비엠(247540)은 21만 1500원으로 2.17%, 에코프로(086520)는 13만 5800원으로 4.14%, 주성엔지니어링(036930)은 18만 8800원으로 1.78% 올랐다. 반면 알테오젠(196170)은 36만 5500원으로 0.14% 내렸고 코오롱티슈진(950160)은 3.31%, 리노공업(058470)은 2.06%, 삼천당제약(000250)은 5.97%, HLB(028300)는 5.41%, 펩트론(087010)은 4.13% 하락했다.개장 초반 급등 종목에는 다산디엠씨와 헝셩그룹이 나란히 30.00% 오르며 상한가를 기록했고 팸텍은 29.99%, 아이윈은 29.85%, 케이엠제약은 29.80% 상승했다. 반대로 오늘이엔엠은 28.43% 급락했고 윙입푸드는 26.26%, 웰크론한텍은 20.00%, 소프트센은 18.87%, 플라즈맵은 18.29% 내렸다.이날 코스닥은 최근 5거래일 연속 하락 흐름도 이어갔다. 지난달 27일 1133.13에서 28일 1104.36, 29일 1074.80, 이달 1일 1050.03에 이어 이날 1022.82까지 밀리며 단기 낙폭이 커졌다. 52주 최고치는 1229.42, 최저치는 747.35다. 장 초반 반등 시도가 있었지만 매도 우위가 빠르게 확대되며 시장은 약세 흐름에서 벗어나지 못하는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]