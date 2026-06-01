[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

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세줄 요약 1일 마감 직후 네이버 금융 검색 상위에는 삼성전자, NAVER, LG그룹주가 올랐다. 삼성전자와 삼성전자우, 삼성에스디에스가 강세를 보였고 LG전자와 LG씨엔에스는 급등했다. 반면 삼성전기와 삼성SDI, LG디스플레이는 약세였다. 삼성전자·NAVER·LG그룹주 검색 상위권

대형 기술주와 로봇주 중심 강한 변동성

일부 2차전지·개별주 차익실현 매물 출회

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1일 오후 3시 30분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목은 대형 기술주와 LG(003550)그룹주, 로봇주를 중심으로 강한 주가 변동성을 보였다. 검색 1위는 삼성전자(005930)로 검색 비율 13.85%를 기록했고, 주가는 전일 대비 3만 2000원 오른 34만 9000원으로 10.10% 상승 마감했다. 거래량은 3934만 5631주를 기록했다. 검색 2위 NAVER(035420)도 27만 1500원으로 16.03% 급등했고, 장중 30만 4000원까지 치솟으며 투자자 관심이 집중됐다.반도체 대형주 가운데 SK하이닉스(000660)는 236만 3000원으로 1.29% 상승해 상대적으로 차분한 흐름을 보였지만, 삼성전자우(005935)는 22만 9000원으로 13.09% 오르며 강세가 두드러졌다. 반면 삼성전기(009150)는 200만 5000원으로 5.74% 하락했고, 삼성SDI(006400)도 65만 2000원으로 5.23% 밀리며 일부 전기전자 업종 내 종목별 차별화가 나타났다. 삼성에스디에스(018260)는 36만 2000원으로 21.07% 급등해 검색 상위권에 올랐다.이날 시장에서는 LG그룹주가 특히 강했다. LG전자(066570)는 38만 500원으로 가격제한폭까지 오르며 상한가를 기록했고, LG씨엔에스(064400)는 14만 3700원으로 26.27% 급등했다. LG이노텍(011070)도 153만원으로 4.94% 상승해 강세를 보였으며, 지주사 LG는 16만 5800원으로 13.10% 뛰었다. 반면 LG디스플레이(034220)는 1만 5800원으로 1.80% 하락해 같은 그룹 내에서도 종목별 온도 차를 보였다.자동차주에서는 현대차(005380)가 75만원으로 3.73% 상승했고, 현대모비스(012330)는 76만 1000원으로 0.91% 하락했다. 카카오(035720)는 4만 2700원으로 1.79% 상승 마감했다. 두산에너빌리티(034020)는 10만 6900원으로 1.23% 올랐고, 한화에어로스페이스(012450)는 113만 8000원으로 2.98% 내렸다.개별 종목 장세도 두드러졌다. 두산로보틱스(454910)는 13만 8400원으로 상한가를 기록하며 검색 상위에 진입했고, HLB(028300)는 5만 5500원으로 9.25% 상승했다. 반면 나무기술(242040)은 6610원으로 24.72% 급락해 낙폭이 가장 컸다. 이날 검색 상위 종목군은 반도체와 인터넷, LG그룹주, 로봇 관련주로 매수세가 쏠린 반면 2차전지와 일부 개별 종목에는 차익실현 매물이 출회된 모습이었다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]