[마감시황] 코스피, 8788.38로 마감…종가·장중 모두 최고치 경신

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세줄 요약 코스피가 3.68% 급등한 8788.38로 마감하며 종가 기준 사상 최고치를 새로 썼다. 장중에는 8874.16까지 오르며 52주 최고치도 경신했다. 개인과 기관이 순매수했고 외국인은 대규모 순매도에 나섰다. 삼성전자와 우선주가 급등하며 지수 상승을 주도했다. 코스피 8788.38 마감, 종가·장중 최고치 경신

개인·기관 순매수, 외국인 대규모 순매도

삼성전자 급등, 코스닥 하락과 환율 하락

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코스피가 1일 급등하며 종가 기준 사상 최고치를 새로 썼다. 장중에는 8874.16까지 오르며 52주 최고치도 갈아치웠다.1일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일 8476.15에서 312.23포인트(3.68%) 오른 8788.38로 장을 마감했다. 시가는 8485.67이었고, 장중 저가는 시가와 같은 8485.67, 고가는 8874.16이었다. 지난달 29일 3.55% 오른 데 이어 이날도 3.68% 상승률을 기록하면서 2거래일 연속 강한 오름세를 이어갔다.수급별로는 개인이 3812억원, 기관이 2조 5302억원을 순매수하며 지수를 끌어올렸다. 반면 외국인은 2조 9133억원을 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 11억원 순매수, 비차익거래 2조 1420억원 순매도로 전체 2조 1409억원 순매도를 나타냈다.시장 전반에서는 하락 종목이 더 많았다. 상승 종목은 179개, 상한가 4개였고 보합 12개, 하락 종목은 732개였다. 지수 급등이 대형주 중심으로 전개됐음을 보여주는 대목이다.시가총액 상위 종목에서는 삼성전자(005930)가 10.09% 오른 34만 9000원, 삼성전자우(005935)가 13.09% 오른 22만 9000원으로 급등했다. SK하이닉스(000660)는 1.29% 오른 236만 3000원, 현대차(005380)는 3.73% 오른 75만원, 삼성생명(032830)은 5.53% 오른 41만원, 삼성물산(028260)은 5.20% 오른 45만 5000원에 마감했다. 반면 삼성전기(009150)는 5.74% 내린 200만 5000원, LG에너지솔루션(373220)은 0.66% 내린 45만 5000원, HD현대중공업(329180)은 1.72% 내린 68만 4000원을 기록했다.개별 종목 가운데서는 LG헬로비전이 상한가인 2860원, LG전자우가 상한가인 12만 4400원, 두산로보틱스가 상한가인 13만 8400원, LG전자가 상한가인 38만 500원으로 거래를 마쳤다. LG씨엔에스도 26.27% 오른 14만 3700원으로 강세를 보였다. 반대로 삼화콘덴서는 23.54% 내린 11만 4000원, 동국홀딩스는 15.12% 내린 1740원, 삼화전자는 15.01% 내린 2860원, 서울식품우는 14.70% 내린 8590원, 티와이홀딩스우는 14.65% 내린 3000원으로 장을 마쳤다.이날 코스피 급등과 달리 코스닥은 전 거래일보다 24.77포인트(2.30%) 내린 1050.03에 마감했다. 원·달러 환율은 서울 외환시장에서 전 거래일보다 3.60원 내린 1504.30원에 주간 거래를 마쳤다. 환율은 장 초반 1508.80원으로 상승 출발한 뒤 하락 전환했다.환율 변수로는 중동 정세가 부각됐다. 미국과 이란 협상 관련 불확실성과 국제 유가 흐름이 외환시장 변동성을 키우는 요인으로 거론되면서, 국내 증시에서 외국인 자금 이탈이 이어질 경우 주식시장과 외환시장의 온도 차가 당분간 이어질 가능성도 제기된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]