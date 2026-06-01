결국 ‘35만전자’ 찍었다…“목표가 85만원”까지 나왔다

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장중 35만원 돌파…시총 2000조원

이미지 확대 삼성전자 시총 2천조원 돌파…단일 종목 첫 기록 삼성전자 시가총액이 장 중 2천조원을 돌파한 1일 서울 중구 우리은행 본점 딜링룸에 삼성전자 주가가 표시돼 있다. 단일 기업의 시총이 2천조원을 넘어선 것은 삼성전자가 처음이다. 2026.6.1 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 삼성전자 시총 2천조원 돌파…단일 종목 첫 기록 삼성전자 시가총액이 장 중 2천조원을 돌파한 1일 서울 중구 우리은행 본점 딜링룸에 삼성전자 주가가 표시돼 있다. 단일 기업의 시총이 2천조원을 넘어선 것은 삼성전자가 처음이다. 2026.6.1 연합뉴스

세줄 요약 삼성전자가 장중 35만원을 넘기며 국내 단일기업 최초로 시총 2000조원대에 올랐다. 종가도 10% 급등해 사상 최고가를 다시 썼고, 증권가는 61만원, 월가는 85만원까지 가능하다고 봤다. 삼성전자 장중 35만원 돌파, 시총 2000조원대 진입

종가 10% 급등, 사상 최고가 재경신

증권가 61만원, 월가 85만원 목표가 제시

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삼성전자가 1일 장중 ‘35만전자’ 고지에 오르며 국내 단일기업 최초로 시가총액 2000조원 규모에 이르렀다. 국내 증권가에서는 61만원, 미 월스트리트에서는 85만원까지 오를 것이라는 전망마저 나왔다.삼성전자는 이날 유가증권시장에서 전 거래일 대비 10.09% 오른 34만 9000원에 거래를 마쳤다.0.79% 상승 출발한 삼성전자는 장 초반부터 가속도를 붙이기 시작해 이날 오전 중 10%대까지 상승폭을 키웠다.장 막판에는 상승률이 11%를 넘어가자 변동성 완화장치 (VI)가 발동되기도 했다. VI 발동 이후 삼성전자는 11.83% 급등한 35만 4500만원까지 치솟으며 35만원을 돌파했다.지난달 28일 29만원대로 내려앉으며 잠시 숨고르기를 했던 삼성전자는 29일 5.84% 오르며 종가 기준 사상 최고가인 31만 7000원에 마감한 데 이어 이날은 10% 급등하며 종가 기준 최고가를 다시 썼다.2거래일 동안의 급등에 삼성전자의 시총은 2000조원을 돌파했다. 이날 종가 기준 삼성전자의 시총은 2040조 3512억원으로 집계됐다.증권가에서는 재차 삼성전자에 대한 눈높이를 끌어올렸다. SK증권은 이날 보고서를 내고 삼성전자와 SK하이닉스의 목표주가를 각각 61만원, 400만원으로 상향 조정했다.한동희 SK증권 연구원은 “LTA(장기공급계약)를 통한 수요 가시성 확보와 2027년향 HBM(고대역폭 메모리) 가격의 강력한 인상, 이에 따른 유례 없는 구조적 업황 강세 장기화가 미래 실적 가시성 확대를 이끌 것”이라고 설명했다.그러면서 삼성전자의 올해 영업이익이 378조원, 내년 570조원에 달할 것이라면서 직전 대비 각각 12%, 10% 끌어올렸다.월가에서는 85만원 전망도 나왔다. 블룸버그 등에 따르면 미국 투자사 서스퀘하나의 메흐디 호세이니 선임연구원은 지난달 29일 삼성전자에 대해 투자의견 ‘긍정(positive)’과 목표주가 85만원을 제시했다.주가 85만원이 현실화될 경우 삼성전자의 시가총액은 5000조원대에 진입한다. 현재 마이크로소프트의 시총이 5000조원 규모다.호세이니 연구원이 삼성전자에 대해 이같은 목표주가를 제시한 배경이나 공식 리포트 내용은 알려지지 않았다.