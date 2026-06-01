[서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 강세 우위…LG헬로비전·LG전자·두산로보틱스 상한가

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세줄 요약 코스피 거래상위 종목이 대형 기술주와 LG계열주를 중심으로 강한 상승세를 보였다. LG헬로비전, LG전자, 두산로보틱스가 상한가에 올랐고 LG씨엔에스와 LG도 급등했다. 삼성전자와 NAVER도 강세를 보이며 거래대금 상위권을 형성했다. 대형 기술주·LG계열주 중심 강세 장세

LG헬로비전·LG전자·두산로보틱스 상한가

삼성전자·NAVER 동반 상승, 거래대금 상위

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1일 오후 12시 30분 기준 코스피 거래상위 종목은 대형 기술주와 LG(003550) 계열주를 중심으로 강한 상승 흐름이 나타났다. 거래량 상위권에는 LG디스플레이(034220), 삼성전자(005930), 한온시스템(018880), LG헬로비전(037560), SK증권(001510) 등이 이름을 올렸고, 상승 종목 수와 상승 탄력이 전반적으로 우세한 모습이다.가장 눈에 띄는 종목은 상한가에 오른 LG헬로비전과 LG전자(066570), 두산로보틱스(454910)다. LG헬로비전은 2860원으로 30.00% 급등했고, LG전자는 38만 500원으로 29.86% 뛰며 상한가에 도달했다. 두산로보틱스도 13만 8400원으로 29.95% 오르며 가격제한폭까지 상승했다. LG씨엔에스(064400) 역시 14만 7000원으로 29.17% 급등했고, LG는 18만 3000원으로 24.83% 상승해 LG 관련 종목 전반에 매수세가 집중됐다.시가총액 상위 대표주인 삼성전자와 삼성전자우(005935)도 강세를 보였다. 삼성전자는 34만 8500원으로 9.94% 상승했고 거래량은 2459만 2697주, 거래대금은 8조 2811억 500만원으로 집계돼 거래대금 기준 시장 중심에 섰다. 삼성전자우는 22만 8500원으로 12.84% 올랐고, NAVER(035420)도 26만 7500원으로 14.32% 상승하며 대형 성장주 강세에 힘을 보탰다.이 밖에 포스코DX(022100)는 15.56% 오른 3만 7500원, 대한전선(001440)은 5.72% 오른 4만 8050원, LG유플러스(032640)는 6.08% 오른 1만 7110원, 삼성공조(006660)는 6.31% 오른 1만 7350원, 성문전자(014910)는 3.66% 오른 3255원에 거래됐다. LG디스플레이도 1만 6450원으로 2.24% 상승한 가운데 4069만 9406주의 거래량을 기록하며 가장 활발한 손바뀜을 보였다.반면 약세 종목도 일부 나타났다. 한온시스템은 5350원으로 4.97% 하락했고, 대우건설(047040)은 2만 4500원으로 6.49% 내렸다. 대한해운(005880)은 4.67% 하락한 2145원, 대원전선(006340)은 2.18% 내린 1만 1680원, 흥아해운(003280)은 0.48% 밀린 2090원에 거래됐다. 업종과 종목별로 수급 차별화가 뚜렷한 장세로 풀이된다.거래대금 기준으로는 삼성전자에 이어 LG전자 1조 7462억 1400만원, NAVER 1조 4881억 200만원, LG씨엔에스 9600억 4700만원, 삼성전자우 1조 7307억 2800만원 등이 상위권을 형성했다. 장중 거래상위 종목군에서는 지수 영향력이 큰 대형주와 가격제한폭까지 오른 개별 종목이 함께 부각되면서 투자자 관심이 집중되는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]