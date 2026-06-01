코스피 8800 돌파…삼성전자 시총 ‘2000조원’ 넘었다

구글에서 서울신문 먼저 보기

세줄 요약 6월 첫 거래일 코스피가 8800선을 돌파하며 사상 최고치를 갈아치웠다. 삼성전자와 SK하이닉스, 현대차 등 시총 상위 종목이 지수를 끌어올렸고, 삼성전자는 장중 34만9000원까지 오르며 본주 기준 시가총액 2000조원을 처음 넘어섰다. 코스피 8800선 돌파, 사상 최고치 경신

삼성전자 장중 급등, 시총 2000조원 돌파

SK하이닉스·현대차 등 대형주 동반 강세

이미지 확대 코스피, 장중 8,650 돌파 코스피가 상승 출발해 장중 사상 처음 8,600선을 넘어선 1일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 2026.6.1 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 코스피, 장중 8,650 돌파 코스피가 상승 출발해 장중 사상 처음 8,600선을 넘어선 1일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 2026.6.1 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

6월 첫 거래일인 1일 코스피가 8800을 돌파하며 사상 최고치를 갈아치웠다.이날 코스피는 전 거래일 대비 9.52포인트(0.11%) 오른 8485.67로 출발해 시작부터 사상 최고치를 갈아치웠다.이어 장 초반 상승폭을 키워 4%대까지 상승하며 8800선을 돌파했다.삼성전자와 SK하이닉스, SK스퀘어, 현대차 등 시총 상위종목들이 지수를 끌어올렸다.삼성전자는 전 거래일 대비 0.79% 오른 채 거래를 시작해 이날 오전 10시 50분쯤 10.09% 오른 34만 9000원까지 찍으며 ‘35만전자’ 고지를 눈앞에 뒀다.이로서 삼성전자의 시가총액은 본주 기중 사상 최초로 2000조원을 돌파했다. 우선주인 삼성전자우도 12%대 급등하면서 우선주를 포함하면 시총이 2200조원을 넘겼다.SK하이닉스(2.49%), SK스퀘어(3.25%), 현대차(3.04%) 등도 3%대 상승 중이다.한편 코스닥 지수는 2.03포인트(0.19%) 하락한 1072.77로 출발해 보합권을 이어가다 하락세로 돌아서서 2%대 하락하고 있다.