[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

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세줄 요약 1일 오전 개장 직후 네이버 금융 검색 상위 종목은 종목별 차별화 장세를 보였다. LG전자, 로보스타, 두산로보틱스 등 LG그룹주와 로봇주가 급등했고 삼성전자와 NAVER도 강세다. 반면 SK하이닉스, 삼성전기, 삼성SDI는 약세를 나타냈다. 개장 초반 종목별 차별화 장세 뚜렷

LG전자·로봇주 급등, 삼성전자 강세

반도체·2차전지 일부 종목 약세

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1일 오전 9시 5분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목 흐름을 보면 개장 초반 증시는 종목별 차별화 장세가 뚜렷하다. 검색 1위 삼성전자(005930)는 32만 7000원으로 전일 대비 1만 원(3.15%) 상승했고, 검색 2위 LG전자(066570)는 37만 1000원으로 7만 8000원(26.62%) 급등하며 투자자 관심을 끌고 있다. SK하이닉스(000660)는 232만 4000원으로 9000원(0.39%) 내린 반면, NAVER(035420)는 24만 6500원으로 1만 2500원(5.34%) 오르며 강세를 나타냈다.상승 폭이 큰 종목으로는 로보스타(090360)가 12만 2200원으로 상한가를 기록했고, LG씨엔에스(064400)는 14만 2800원으로 25.48%, 두산로보틱스(454910)는 13만 400원으로 22.44% 뛰었다. 삼성에스디에스(018260)도 35만 2500원으로 17.89% 상승했고, LG(003550)는 17만 1800원으로 17.19%, LG이노텍(011070)은 165만 9000원으로 13.79% 올랐다. 한미약품(128940)은 53만 3000원으로 8.55%, LG에너지솔루션(373220)은 47만 4500원으로 3.60%, 현대차(005380)는 74만 1000원으로 2.49% 상승 중이다.반면 일부 반도체·2차전지·인터넷 종목은 약세다. 삼성전기(009150)는 203만 원으로 4.56% 하락했고, 삼성SDI(006400)는 67만 2000원으로 2.33% 내렸다. 카카오(035720)는 4만 1750원으로 0.48%, SK하이닉스는 0.39% 밀리며 숨고르기 양상을 보이고 있다. 현대모비스(012330)는 77만 5000원으로 0.91% 오르며 상대적으로 완만한 흐름을 보였다. 한화오션(042660)은 12만 4300원으로 0.81% 오르며 상대적으로 완만한 흐름을 보였다.거래량 측면에서는 삼성전자가 248만 8421주로 가장 활발했고, NAVER 57만 4147주, LG씨엔에스 41만 8192주, LG 40만 2359주, LG전자 35만 9799주가 뒤를 이었다. 시가 대비 흐름을 보면 LG전자와 LG이노텍, 삼성에스디에스, 두산로보틱스 등은 장 초반 강한 매수세가 유입된 반면, 한미약품은 57만 원에 시가를 형성한 뒤 현재 53만 3000원으로 올라탄 폭을 일부 반납한 상태다. 개장 초반 검색 상위 종목군은 LG그룹주와 로봇 관련주의 탄력이 두드러지는 가운데 반도체 대형주는 종목별로 엇갈린 흐름을 나타내고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]