‘중복상장 예외 허용’ 가이드라인 이르면 이번 주 공개

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주주보호안·주주 동의가 핵심 될 듯

최대 주주 의결권 3% 제한 등 거론

세줄 요약 금융당국이 중복상장을 원칙적으로 막고 예외를 허용하는 구체 기준을 이르면 이번 주 공개한다. 7월 시행을 목표로 상장·공시 규정 개정도 추진한다. 핵심은 모회사 주주보호와 일반주주 동의 방식이다. 중복상장 원칙적 금지·예외 허용 기준 공개 예정

핵심 심사 기준은 주주보호와 일반주주 동의 방식

업종별 일괄 예외보다 개별 심사 가능성 부각

2026-06-01 B1면

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금융당국이 추진 중인 ‘중복상장 원칙적 금지·예외적 허용’의 구체적인 기준이 이르면 이번 주 공개된다.31일 금융투자업계에 따르면 금융위원회와 한국거래소는 오는 7월 시행을 목표로 상장·공시 규정과 가이드라인 등을 제시할 예정이다. 예정대로 시행하려면 늦어도 이번 달 8일까지 거래소 규정 개정이 예고돼야 한다.금융당국은 알짜 자회사 상장이 모회사 주가 하락으로 이어지는 사례를 막기 위해 중복상장을 원칙적으로 제한하되, 일정 기준 충족 시 예외를 두겠다는 방침이다. 특히 모회사의 주주보호 방안과 일반주주 동의 여부가 핵심 심사 기준이 될 전망이다.시장의 가장 큰 관심사는 주주동의 방식이다. 대표적으로 소수주주 다수결(MoM), 3%룰(최대 주주와 특수관계인의 합산 지분 의결권을 3%로 제한), 특별결의 등이 거론된다. 다만 지배주주를 배제하는 MoM 방식은 주주평등원칙 논란으로 도입이 쉽지 않다는 지적이 나온다. 업계에서는 3%룰 방식을 유력한 대안으로 꼽는다.벤처캐피털(VC) 업계 등이 요구한 반도체·바이오·인공지능(AI) 등 특정 산업에 대한 일괄적 예외 허용은 받아들여지지 않을 가능성이 큰 것으로 전해졌다.