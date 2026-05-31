“10개구단 다 시구해줘요” 젠슨황 방한에 “월요일 내 종목도?” 들썩

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내달 ‘컴퓨텍스’서 ‘코리아 파트너 나잇’

내달 초 방한해 ‘LG그룹 회동’ 전망도

KBO 시구설까지…국내 행보 주목

이미지 확대 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 2024년 9월 3일 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 메이저리그 베이스볼(MLB) 샌프란시스코 자이언츠 대 애리조나 다이아몬드백스의 경기에 시구자로 나선 모습. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 2024년 9월 3일 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 메이저리그 베이스볼(MLB) 샌프란시스코 자이언츠 대 애리조나 다이아몬드백스의 경기에 시구자로 나선 모습. AP 연합뉴스

이미지 확대 기념촬영하는 이재용-젠슨 황-정의선 이재용 삼성전자 회장(왼쪽부터)과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO), 정의선 현대차그룹 회장이 서울 강남구 삼성동의 한 치킨집에서 치맥 회동을 마친 후 기념촬영하고 있다. 2025.10.30 공동취재 닫기 이미지 확대 보기 기념촬영하는 이재용-젠슨 황-정의선 이재용 삼성전자 회장(왼쪽부터)과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO), 정의선 현대차그룹 회장이 서울 강남구 삼성동의 한 치킨집에서 치맥 회동을 마친 후 기념촬영하고 있다. 2025.10.30 공동취재

세줄 요약 젠슨 황 엔비디아 CEO의 이달 방한설이 퍼지며 국내 증시가 들썩이고 있다. LG그룹주가 상한가를 기록했고, 삼성·SK·현대차·네이버 등과의 AI 협력 논의 기대도 커졌다. KBO 시구 가능성까지 거론되며 수혜주 찾기가 이어지고 있다. 젠슨 황 방한설에 국내 증시 기대감 확산

LG그룹주 상한가, AI 협력 수혜주 부각

KBO 시구 가능성까지 거론되며 관심 집중

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젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 이달 방한할 것으로 알려지면서 증시도 들썩거리고 있다. LG전자를 비롯한 LG그룹주들은 상한가까지 치솟았고, 황 CEO의 ‘KBO리그 시구’ 가능성까지 거론되자 투자자들의 시선은 황 CEO의 ‘수혜’를 받을 다음 종목들로 쏠리고 있다.31일 업계에 따르면 황 CEO는 다음달 2일 대만 타이베이에서 열리는 아시아 최대 정보통신(IT) 박람회 ‘컴퓨텍스’에서 국내 기업 관계자들과 회동한다.30여개국 1500여개 기업이 참여하는 올해 컴퓨텍스 개막 하루 전 ‘GTC 타이베이’가 열리는데, 황 CEO는 GTC 타이베이에 기조연설자로 나서 차세대 인공지능(AI) 칩과 AI 인프라 전략에 대해 공개한다.이날 기조연설에는 최태원 SK그룹 회장이 직접 참석해 황 CEO의 발표를 청취한다. 최 회장은 앞서 지난 3월에서 열린 엔비디아 GTC 행사에서도 만난 바 있다. 당시 황 CEO는 SK하이닉스 부스를 직접 찾아 둘러봤다.이어 이날 저녁에는 만찬 행사 ‘코리아 파트너 나잇’이 열려 황 CEO와 삼성전자, SK하이닉스, 현대차그룹, LG전자, 두산, 네이버 등 국내 주요 기업 관계자들이 회동한다.컴퓨텍스가 다음달 4일 막을 내리는 가운데, 황 CEO는 컴퓨텍스를 참관한 뒤 한국을 방문할 것으로 알려졌다.황 CEO는 한국을 찾아 구광모 LG그룹 회장과 전격 회동해 피지컬 AI 협력 확대 방안을 논의하고, LG이노텍, LG유플러스 등 계열사와의 협력 방안도 논의할 것으로 알려졌다. 또 네이버 등 주요 IT 기업과도 AI 협력 방안을 논의할 것으로 전망된다.황 CEO가 국내 업계와 접점을 늘려가면서 투자자들은 이른바 ‘젠슨황 수혜주’에 대한 기대감을 높이고 있다.앞서 황 CEO와 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과의 ‘치맥 회동’ 당시에도 증시가 들썩인바 있다.지난해 10월 ‘치맥 회동’ 당시 각각 10만원, 26만원이었던 삼성전자와 현대차 주가는 회동 이후 AI 돌풍을 타고 본격적인 랠리를 이어갔다.이어 황 CEO가 내달 방한해 구 회장과 회동한다는 보도가 나오자 29일 유가증권시장에서 LG전자(29.93%)와 LG(+26.60%), LG전자우(+21.91%), LG씨엔에스(29.91%), LG이노텍(28.57%) 등이 ‘불기둥’을 뿜었다.황 CEO가 한국프로야구 KBO리그 경기에 시구자로 나설 것이라는 보도까지 나와 투자자들은 들썩이고 있다. 황 CEO가 다음달 5일부터 7일까지 서울 잠실종합운동장에서 열리는 두산 베어스와 키움 히어로즈의 3연전 중 한 경기에 시구자로 나올 수 있다는 관측이다.실제 엔비디아와 두산그룹 간의 접점이 넓어지고 있다는 점도 이러한 관측을 뒷받침한다. 지난해 박지원 두산그룹 부회장이 미국 엔비디아 본사를 방문하고, 지난 4월에는 황 CEO의 딸이자 엔비디아 글로벌 프로덕트 마케팅 매니저인 매디슨 황이 직접 경기 성남시 두산타워를 찾아 김민표 두산로보틱스 대표 등 경영진과 회동하고 피지컬 AI 협력 방안을 논의했다.다만 두산베어스 측은 황 CEO의 ‘시구설’에 대해 “어떠한 내용도 전달 받은 것이 없다”고 밝혔다.