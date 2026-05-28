즐겨찾기 했더니 웬 ‘李대통령 합성사진’?…토스증권 “구글 크롬 문제”

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구글 크롬 브라우저에서 황당 오류

토스증권 “외부 이미지 임의로 노출”

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세줄 요약 구글 크롬에서 토스증권 홈페이지를 즐겨찾기하면 이재명 대통령 합성사진이 섬네일로 노출되는 오류가 발생했다. 토스증권은 외부 해킹이나 내부 등록과는 무관하며, 크롬의 북마크 미리보기 이미지 선정 과정에서 생긴 문제라고 설명했다. 크롬 북마크 섬네일에 합성사진 노출

토스증권, 해킹·내부등록 무관 해명

긴급 점검 후 현재는 로고로 수정

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구글의 웹브라우저 ‘크롬’으로 토스증권 홈페이지를 즐겨찾기로 설정하자 이재명 대통령의 엉뚱한 합성사진이 섬네일로 설정되는 황당한 해프닝이 벌어졌다.28일 금융투자업계에 따르면 전날 크롬 브라우저에서 토스증권 홈페이지에 접속해 ‘북마크’(즐겨찾기)하면 섬네일로 이재명 대통령의 합성사진이 올라오는 오류가 발생했다.소셜미디어(SNS) ‘스레드’에서는 크롬 브라우저에서 토스증권 홈페이지를 북마크에 등록하자 팝업창이 뜨고 이 대통령의 합성사진이 ‘미리보기’로 등장하는 모습을 캡쳐하거나 영상으로 촬영해 올린 게시물이 이어졌다. 스마트폰에서도 이런 현상이 발생했다는 네티즌들도 있었다.크롬 브라우저는 특정 홈페이지를 ‘북마크’할 때 섬네일 사진이 팝업창에 등장한다. 통상 해당 홈페이지의 로고가 북마크로 선정된다.이에 대해 토스증권은 “외부 해킹 및 내부 등록과는 무관하다”면서 크롬 브라우저의 북마크 미리보기 이미지 선정 과정에서 발생한 문제라고 해명했다. 해당 합성 사진은 토스증권 측에서 지정한 것이 아니라 외부 이미지가 크롬에 의해 임의로 노출됐다는 설명이다.토스증권 홈페이지의 ‘피드’ 게시판에는 투자자들이 자유롭게 올린 글과 사진이 SNS처럼 게시되는데, 이들 사진 중 하나가 크롬에 의해 무작위로 선정돼 섬네일로 노출된 게 아니냐는 추측이 나온다.이에 토스증권은 긴급 점검 및 수정 작업을 거쳤고, 현재는 북마크 설정 시 회사 로고가 섬네일로 노출되고 있다.토스증권은 “향후 동일한 현상이 재발하지 않도록 지속적인 모니터링과 점검을 강화하겠다”며 “이용에 불편을 드린 점 진심으로 사과드린다”고 전했다.