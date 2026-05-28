[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 28일 마감 직후 네이버 금융 검색상위 종목에서는 반도체와 2차전지, 전장·부품주가 엇갈린 흐름을 보였다. 삼성전자는 2.44% 내렸지만 SK하이닉스와 삼성전기는 상승했고, 삼화콘덴서와 LG에너지솔루션도 급등해 종목별 차별화가 두드러졌다. 검색상위 종목, 반도체·2차전지 중심 차별화

삼성전자 하락, SK하이닉스·삼성전기 강세

삼화콘덴서·LG에너지솔루션 급등세

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28일 오후 3시 35분 기준 네이버 금융 검색상위 종목에서는 대형 기술주와 2차전지, 전장·부품주를 중심으로 종목별 주가 흐름이 뚜렷하게 엇갈렸다. 검색비율 1위는 삼성전자(005930)로 16.85%를 기록했지만 주가는 전일 대비 7500원(2.44%) 내린 29만9500원에 마감했다. 장중 30만6500원까지 올랐으나 28만7500원까지 밀리는 등 변동성이 컸고 거래량은 3003만6114주를 기록했다.반면 반도체 대표주인 SK하이닉스(000660)는 강세를 보였다. 검색비율 13.64%로 2위에 오른 SK하이닉스는 4만6000원(2.05%) 상승한 228만9000원에 거래를 마쳤다. 시가는 218만9000원이었고 장중 230만5000원까지 오르며 투자자 관심을 끌었다. 삼성전기(009150) 역시 13.44% 급등한 184만9000원으로 마감해 검색상위 3위에 올랐다.이날 검색상위 종목 중 가장 두드러진 상승률을 보인 종목은 삼화콘덴서(001820)와 LG에너지솔루션(373220)이었다. 삼화콘덴서는 24.07% 급등한 15만6200원에 마감했고, 장중 15만9200원까지 치솟았다. LG에너지솔루션도 15.25% 오른 44만2000원으로 거래를 마쳤다. 삼성SDI(006400)는 7.30%, LG이노텍(011070)은 8.62%, NAVER(035420)는 3.12%, 제주반도체(080220)는 4.38%, 디앤디파마텍(347850)은 8.81% 상승 마감했다.자동차와 전력·조선 관련 종목은 상대적으로 부진했다. 현대차(005380)는 0.59% 내린 67만7000원, 현대모비스(012330)는 0.29% 하락한 68만6000원에 마감했다. 한화오션(042660)은 7.93% 떨어진 12만4200원, LS ELECTRIC(010120)은 5.74% 내린 24만6500원을 기록했다. 두산에너빌리티(034020)도 2.40% 하락한 10만5900원으로 장을 마쳤다.낙폭이 큰 종목도 적지 않았다. 대한광통신(010170)은 15.76% 급락한 2만3250원에 마감했고 거래량은 2282만6579주로 상위권 종목 가운데 가장 활발한 수준이었다. 한미반도체(042700)도 8.31% 내린 29만2500원에 거래를 마쳤다. LG전자(066570)는 4.04%, 삼성에스디에스(018260)는 4.97%, 삼성전자우(005935)는 0.57% 각각 하락했다.검색상위 종목 전반으로 보면 반도체와 2차전지, 일부 전자부품주에 매수세가 유입된 반면 통신장비와 조선, 전력기기 일부 종목에는 차익실현 매물이 출회된 모습이다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스가 서로 다른 주가 흐름을 보이면서 투자자들의 종목별 선별 대응이 한층 뚜렷해진 장세로 풀이된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]