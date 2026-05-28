[마감시황] 코스닥 2.54% 하락한 1104.36 마감…외국인·개인 순매수에도 기관 매도 우위

세줄 요약 코스닥이 28일 2.54% 내린 1104.36으로 마감했다. 개인과 외국인이 순매수했지만 기관이 4009억원을 순매도하며 지수를 눌렀다. 상승 종목보다 하락 종목이 훨씬 많았고, 시총 상위주도 대체로 약세를 보였다. 코스닥 2.54% 하락, 1104.36 마감

개인·외국인 순매수에도 기관 4009억 순매도

상승 376개, 하락 1294개로 약세 확산

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28일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일 1133.13보다 28.77포인트(2.54%) 내린 1104.36에 장을 마감했다. 코스닥은 시가 1135.84로 출발해 장중 고가 1136.13을 찍은 뒤 낙폭을 키우며 저가 1066.79까지 밀렸다. 최근 5거래일 흐름을 보면 지난 21일과 22일 각각 4%대 급등한 뒤 26일 반등을 거쳤지만, 27일 3.36% 하락에 이어 이날도 2%대 약세를 이어가며 이틀 연속 크게 내렸다.수급별로는 개인이 381억원, 외국인이 3777억원 순매수했고 기관은 4009억원 순매도했다. 프로그램 매매는 비차익 중심으로 2749억원 매수 우위를 기록했다. 다만 수급 방어에도 시장 전반의 약세는 뚜렷했다. 이날 코스닥 시장에서는 상승 종목이 376개, 보합이 69개였던 반면 하락 종목은 1294개에 달했다. 상한가 종목은 9개였고 하한가 종목은 없었다.시가총액 상위 종목도 대체로 부진했다. 알테오젠(196170)은 4.40% 내린 36만 9500원, 레인보우로보틱스(277810)는 4.37% 내린 70만원, 주성엔지니어링(036930)은 9.17% 내린 20만 8000원, 코오롱티슈진(950160)은 6.33% 내린 10만 3600원, 삼천당제약(000250)은 3.84% 내린 33만 8000원, 리노공업(058470)은 3.32% 내린 9만 9100원에 마쳤다. 반면 에코프로비엠(247540)은 2.34% 오른 21만 8500원, 에코프로(086520)는 1.26% 오른 14만 4700원, 펩트론(087010)은 11.30% 급등한 32만원으로 장을 마쳤다. HLB(028300)는 0.98% 내린 5만 500원이었다.개별 종목 가운데서는 서울전자통신이 30.00% 오른 3120원으로 상한가를 기록했고 멤레이비티는 29.98% 오른 1175원, 리튬포어스는 29.98% 오른 3360원, 이브이첨단소재는 29.97% 오른 1930원, 코칩은 29.96% 오른 3만 800으로 급등 마감했다. 반면 이원컴포텍은 29.52% 내린 2220원, 파인테크닉스는 26.65% 내린 1555원, 아우딘퓨쳐스는 25.06% 내린 1190원, 알에프텍은 23.94% 내린 7370원, 소프트캠프는 23.17% 내린 6600원으로 큰 폭 하락했다.이날 코스닥은 코스피보다 약한 흐름을 보이며 상대적 부진이 두드러졌다. 같은 거래일 코스피 하락률이 0.53%에 그친 것과 비교하면 낙폭 차가 2.01%포인트를 웃돌았다. 시장에서는 코스닥이 뚜렷한 방향성을 만들지 못한 채 정체 흐름을 이어가고 있다는 평가와 함께 제도 개선과 자금 공급, 시장 신뢰 회복을 통한 구조 정비 필요성이 부각되고 있다. 정부가 제시한 생산적 금융 공급, 코스닥 승강제 도입, 거래소 체계 개편, 중복상장 규제와 불공정거래 단속 강화 등의 방향도 다시 주목받는 분위기다.이날 거래량은 9억 6545만주, 거래대금은 12조 7263억 8300만원으로 집계됐다. 코스닥의 52주 최고치는 1229.42, 52주 최저치는 731.64다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]