‘32만’→‘28만전자’…“욕심 냈다가 -12%, 손대지 말걸” 곡소리 난다

삼성전자 6%·SK하이닉스 4% 급락

레버리지 ETF -12%까지 ‘털썩’

‘롤러코스터’ 변동성에 손실 우려

이미지 확대 삼성전자와 SK하이닉스. 서울신문 닫기 이미지 확대 보기 삼성전자와 SK하이닉스. 서울신문

이미지 확대 코스피 ‘숨고르기’…8,160선 출발 사상 최고치를 경신했던 코스피가 하락 출발한 28일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸. 지수는 전 거래일 대비 62.97포인트(0.77%) 내린 8,165.73으로 시작해 약세를 보이고 있다. 2026.5.28 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 코스피 ‘숨고르기’…8,160선 출발 사상 최고치를 경신했던 코스피가 하락 출발한 28일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸. 지수는 전 거래일 대비 62.97포인트(0.77%) 내린 8,165.73으로 시작해 약세를 보이고 있다. 2026.5.28 연합뉴스

세줄 요약 삼성전자와 SK하이닉스가 장중 급락하면서 단일종목 레버리지 ETF도 12%대까지 추락했다. 전날 급등을 기대하고 들어간 개인 투자자들은 반토막 손실과 도박판 같은 변동성에 아우성이다. 코스피와 코스닥도 동반 약세를 보였다. 삼성전자·SK하이닉스 급락, 증시 전반 흔들림

단일종목 레버리지 ETF 12%대 급락, 손실 확대

개인 투자자 공포 확산, 환불·도박판 반응

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삼성전자와 SK하이닉스 주가가 28일 급락하면서 증시 전체가 출렁이고 있다. 특히 ‘삼전닉스’의 하루 변동률을 2배로 추종하는 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)는 12%까지 낙폭을 키우며 개인 투자자들의 곡소리가 커지고 있다.28일 한국거래소에 따르면 이날 오후 1시 30분 삼성전자는 전 거래일 대비 4.40% 하락한 29만 3500원에 거래되고 있다.삼성전자는 이날 0.65% 하락한 채 거래를 시작해 한때 6% 넘게 하락하며 28만 7500원까지 밀렸다. 전날 장중 ‘32만전자’ 고지에 올랐지만, 하루만에 급락하며 ‘28만전자’까지 내려앉은 것이다.오전 한때 상승했던 SK하이닉스도 하락 전환했다. 2%대 하락 출발한 SK하이닉스는 이날 오전에 상승 전환해 2.76%까지 상승폭을 키웠다. 그러나 오후 들어 ‘파란불’을 켜 -4%까지 낙폭을 키웠다.‘삼전닉스’가 출렁이자 이들 종목의 단일종목 레버리지 ETF는 ‘수직 낙하’하고 있다. KODEX 삼성전자단일종목레버리지, TIGER 삼성전자단일종목레버리지, ACE 삼성전자단일종목레버리지 등은 장중 12%대까지 급락했다. 삼성전자의 최대 낙폭(-6.35%)의 2배에 달하는 타격을 입은 것이다.SK하이닉스 단일종목 ETF들은 ‘롤러코스터’ 장세를 보이고 있다. 9%대 하락하며 출발했던 ACE SK하이닉스 단일종목 레버리지는 이날 5%대까지 상승했다가 재차 하락해 현재 5%대 하락률을 이어가고 있다.RISE SK하이닉스 단일종목 레버리지와 TIGER SK하이닉스단일종목레버리지, SOL SK하이닉스단일종목레버리지, KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지 등도 SK하이닉스가 2%대 하락하자 5% 안팎 밀려나고 있다.투자자들은 “ETF가 아니라 코인 같다”며 아우성을 터뜨리고 있다. 앞서 상장 첫날인 전날 SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF들은 19% 안팎, 삼성전자 단일종목 레버리지 ETF들은 5%대 상승률을 기록한 것과 정반대의 상황이 펼쳐진 탓이다.특히 삼성전자 단일종목 레버리지 ETF는 전날 상승률을 모두 반납한 것으로 모자라 상장 당시 가격인 2만원(1주당)마저 깨지면서 투자자들의 손실이 우려된다.이들 상품에 투자한 개인 투자자들은 이들 상품의 종목토론방에서 “어제 샀는데 환불해달라”, “반토막 났다”, “도박판이다”며 공포감을 드러내고 있다. 한 투자자는 “이런 쓴맛을 봐야 레버리지 같은 종목에 손을 안 댈 것”이라고 꼬집었다.한편 이날 증시 하락은 미국과 이란의 종전 기대감이 약화된 데 따른 것으로 풀이된다. 종전 협상의 막바지에 이른 것으로 알려졌던 미국이 이란 남부지역을 공습하고 이란혁명수비대(IRGC)가 보복 공격에 나서면서 국제유가는 재차 배럴당 90달러를 웃돌고 있다.삼성전자와 SK하이닉스가 급락하면서 코스피는 3% 넘게 하락해 8000선을 내줬으며, 코스닥은 5%대 급락하고 있다.