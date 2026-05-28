[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 28일 오전 네이버 금융 검색 상위 종목은 업종별로 등락이 갈렸다. 삼성전자와 SK하이닉스는 약세였지만 현대차, 현대모비스, LG이노텍, 삼성SDI는 강세를 보였다. 디앤디파마텍은 급등했고 네이처셀과 LG씨엔에스는 크게 밀렸다. 반도체 대형주 약세, 개장 초반 신중한 분위기

현대차·현대모비스 강세, 자동차주 선호 확대

디앤디파마텍 급등, 바이오·중소형주 변동성 확대

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28일 오전 9시 05분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목은 업종별로 등락이 엇갈리는 모습이다. 검색 비율 상위권에서는 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)가 나란히 약세를 보인 반면 현대차(005380)와 현대모비스(012330) 등 자동차주는 상대적으로 강한 흐름을 나타냈다.검색 1위 삼성전자는 검색 비율 15.29%로 가장 높은 관심을 받았지만 주가는 30만 4500원으로 전일 대비 2500원(0.81%) 내렸다. 2위 SK하이닉스도 221만 1000원으로 3만 2000원(1.43%) 하락했다. 반도체 대형주가 동반 약세를 보이면서 개장 초반 투자 심리는 다소 신중한 분위기다.반면 자동차주는 강세가 두드러졌다. 현대차는 70만 9500원으로 2만 8500원(4.19%) 상승했고, 현대모비스는 73만 6000원으로 4만 8000원(6.98%) 올랐다. 현대오토에버(307950)도 77만 1000원으로 0.78% 상승해 현대차그룹 주요 종목 전반이 오름세를 나타냈다.IT 및 전기전자주 가운데서는 종목별 차별화가 뚜렷했다. 삼성에스디에스(018260)는 25만 원으로 4.40% 하락했고 삼성전기(009150)도 160만 7000원으로 1.41% 내렸다. 반면 LG전자(066570)는 24만 750원으로 2.45% 상승했고 LG이노텍(011070)은 109만 1000원으로 4.50% 뛰었다. 삼성SDI(006400)도 66만 원으로 4.76% 올라 2차전지 관련 대형주 가운데 상대적으로 강한 탄력을 보였다.개별 종목 중에서는 디앤디파마텍(347850)이 10만 7500원으로 8.81% 올라 검색 상위 20종목 가운데 가장 높은 상승률을 기록했다. 두산에너빌리티(034020)는 11만 원으로 1.38% 상승했고 NAVER(035420)도 19만 9400원으로 0.30% 올랐다. 반면 LG씨엔에스(064400)는 8만 8300원으로 6.66% 하락했고 한화오션(042660)은 12만 7400원으로 5.56% 내렸다. 한미반도체(042700)도 30만 6000원으로 4.08% 밀렸다.바이오와 중소형주 변동성도 컸다. 네이처셀(007390)은 2만 9050원으로 9.22% 급락했고 대한광통신(010170)은 2만 7450원으로 0.54% 내렸지만 거래량은 207만 540주로 활발했다. 대우건설(047040)은 2만 6650원으로 0.37% 하락해 비교적 제한된 움직임을 보였다.거래량 기준으로는 대한광통신과 삼성전자, SK하이닉스, 대우건설 등이 활발한 매매를 보였고, 검색 상위 종목군 전반에서는 실적과 업황 기대가 반영된 종목별 순환매가 이어지는 양상이다. 개장 초반 시장의 관심은 반도체 대형주의 반등 여부와 자동차·전장 관련주의 강세 지속 여부에 쏠리고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]