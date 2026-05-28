[서울데이터랩]미국 증시, 다우·S＆P500 강보합 마감…반도체 약세에 나스닥100은 소폭 하락

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[서울데이터랩]미국 증시, 다우·S＆P500 강보합 마감…반도체 약세에 나스닥100은 소폭 하락

문경근 기자
문경근 기자
입력 2026-05-28 06:21
수정 2026-05-28 06:21
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세줄 요약
  • 다우·S&P500 강보합, 나스닥100 소폭 하락
  • 반도체지수 약세, ARM 급락으로 기술주 부담
  • VIX 하락, 시장 불안 심리 다소 완화
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27일(현지시간) 미국 뉴욕증시는 주요 지수별로 엇갈린 흐름을 보이며 장을 마쳤다. 다우존스지수는 5만644.28로 전장보다 182.60포인트(0.36%) 올랐고, S＆P500지수는 7520.36으로 1.24포인트(0.02%) 상승했다. 반면 나스닥 종합지수는 2만6674.74로 18.55포인트(0.07%) 오르는 데 그치며 보합권에 머물렀고, 나스닥100지수는 2만9973.57로 27.75포인트(0.09%) 내렸다.

업종별로는 경기민감주와 일부 방어주가 지수를 떠받쳤지만 반도체주는 상대적으로 부진했다. 다우운송지수는 2만1497.08로 287.83포인트(1.36%) 상승하며 비교적 강한 흐름을 나타냈다. 반면 필라델피아 반도체지수는 1만2702.19로 174.72포인트(1.36%) 하락해 기술주 전반의 상단을 제한했다. 변동성 지수인 VIX는 16.29로 0.72포인트(4.23%) 내려 시장의 불안 심리가 다소 완화된 모습이었다.

뉴욕증시 시가총액 상위 종목 가운데서는 TSMC ADR이 2.52% 올라 강세를 보였고, 일라이 릴리는 1.71%, 유나이티드헬스는 1.90%, 코카콜라는 1.44%, P＆G는 3.17% 상승했다. 반면 금융주에서는 제이피모간체이스가 2.43%, 뱅크오브아메리카가 2.11% 하락했고, 에너지주인 엑슨모빌과 셰브론도 각각 1.27%, 1.25% 밀렸다. 오라클 역시 1.09% 하락했다.

나스닥 대형주에서는 종목별 차별화가 두드러졌다. 애플은 0.82% 상승했고 아마존닷컴은 2.47%, 테슬라는 1.56%, 메타는 3.74%, 마이크론 테크놀로지는 3.63% 올랐다. 반면 엔비디아는 1.05% 하락했고 AMD는 1.66%, ASML은 2.09%, 인텔은 1.42%, 램리서치는 1.16%, 어플라이드 머티어리얼즈는 1.46% 내렸다. 특히 ARM 홀딩스 ADR은 5.76% 급락해 반도체 투자심리를 압박했다.

종합하면 이날 미국 증시는 다우와 S＆P500이 소폭 상승하며 버텼지만, 반도체주 약세가 나스닥100과 기술주 전반의 탄력을 제한한 장세로 풀이된다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
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