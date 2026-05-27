“삼전닉스 팔고 ‘삼전닉스 2배’로”… 첫날 10조 몰렸다

단일종목 레버리지 18개 첫 거래

이미지 확대 삼성전자와 SK하이닉스를 기초자산으로 하는 레버리지·인버스 상장지수펀드(ETF)가 코스피 시장에 상장된 27일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 두 상품의 지수가 표시되고 있다.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 삼성전자와 SK하이닉스를 기초자산으로 하는 레버리지·인버스 상장지수펀드(ETF)가 코스피 시장에 상장된 27일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 두 상품의 지수가 표시되고 있다.

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세줄 요약 삼성전자와 SK하이닉스를 기초자산으로 한 단일종목 레버리지·인버스 ETF·ETN 18개가 첫 상장됐다. 사전교육과 1000만원 예탁금 조건에도 매수 문의가 몰렸고, 첫날 거래대금은 10조원을 넘었다. SK하이닉스와 삼성전자 주가도 각각 19%, 5% 안팎의 수익률을 보였다. 삼전닉스 단일종목 레버리지·인버스 상품 첫 상장

사전교육·1000만원 조건에도 투자 문의 폭주

첫날 거래대금 10조원, 코스피 급등 동반

2026-05-28 B1면

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“이 상품 사려면 금융투자협회 온라인 교육부터 들어야 한다는데 어디서 신청하죠?”, “수료증 등록하려는데 자꾸 오류가 떠요.”27일 오전 서울 여의도의 한 증권사 지점. 삼성전자와 SK하이닉스 주가를 하루 기준 2배로 따라가는 단일종목 레버리지·인버스 상장지수펀드(ETF)·상장지수증권(ETN)이 처음 출시되자 관련 문의 전화가 계속 이어졌다. 이 상품 투자를 위해 반드시 이수해야 하는 금융투자협회 학습시스템 홈페이지에는 접속자가 폭주해 한때 지연 현상도 발생했다. 창구는 비교적 차분했지만, 모바일트레이딩시스템(MTS)에서는 투자자들이 발 빠르게 움직이고 있었다.30대 직장인 배모씨도 이날 출근 뒤 증권사 MTS를 끊임없이 확인했다. 그는 기존에 갖고 있던 SK하이닉스 주식을 모두 팔고 오전 9시 30분쯤 ‘KODEX SK하이닉스단일종목레버리지’를 샀다. 배씨는 “반도체 업황이 좋다는 분위기라 눈 딱 감고 갈아탔다”고 말했다.이날 국내 증시에서는 ‘삼전닉스’를 기초자산으로 한 단일종목 레버리지·인버스 ETF·ETN 18개 상품이 처음 거래되기 시작했다. 삼성·미래에셋·한국투자·KB·하나·키움·한화·신한 등 자산운용사와 증권사들이 상품을 내놨다.이 상품들은 ①금투협 사전 온라인 교육을 받은 뒤 ②수료증 번호를 증권사 앱에 등록하고 ③기본 예탁금 1000만원 이상을 넣어야 매수할 수 있다. 하지만 출시 첫날부터 접속자가 몰리면서 일부 증권사 앱에서는 수료증 등록 오류도 발생했다. 다만 실제 지점들은 예상만큼 붐비지 않았다. 서울 여의도 증권사 프라이빗뱅커(PB)들은 “레버리지 투자는 젊은 층이 더 선호하다 보니 모바일 앱으로 직접 매수하는 경우가 대부분”이라며 “사전 교육 방법 등 거래 절차를 물어보는 고객이 더 많았다”고 말했다. 부산 지역 한 증권사 PB는 “최악의 경우 하루 60% 원금 손실을 볼 수 있다보니 직장에 다니는 일반 투자자에게 쉽게 권할 수 있는 상품은 아니다”고 말했다.하지만 시장 자금은 빠르게 몰렸다. 한국거래소에 따르면 삼성자산운용의 ‘KODEX SK하이닉스단일종목레버리지’는 이날 하루 거래대금이 4조원을 넘겼다. 미래에셋자산운용의 ‘TIGER SK하이닉스단일종목레버리지’ 거래대금도 2조원을 웃돌았다. 반대로 주가 하락에 베팅하는 ‘SOL SK하이닉스단일종목인버스2X’ 거래대금 역시 5000억원을 넘겼다. 상장된 ETF 16종과 ETN 2종의 거래대금을 합하면 10조원이 넘는다.이날 SK하이닉스·삼성전자 단일종목 레버리지 ETF 수익률은 각각 19%, 5% 안팎을 기록했다.간밤 마이크론 등 미국 반도체주 강세와 이날 단일종목 레버리지·인버스 상품 상장 이슈가 겹치면서 코스피 시장도 들썩였다. 코스피는 전일 대비 181.19포인트(2.25%) 오른 8228.70에 장 마감했다. 한때 8457.09까지 급등해 사상 처음으로 8400선에 올랐고, 오전 9시 6분에는 5분간 프로그램 매수호가 효력이 정지되는 코스피 매수 사이드카가 발동되기도 했다.삼성전자는 2.68% 오른 30만 7000원, SK하이닉스는 9.31% 오른 224만 3000원에 거래를 마치면서 두 종목 모두 장중·종가 기준 신고가를 경신했다. 이에 따라 삼성전자에 이어 SK하이닉스도 시가총액 ‘1조 달러’ 클럽에 처음 가입했다.