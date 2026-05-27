[마감시황] 코스피, 8228.70에 마감…종가 기준 사상 최고치

세줄 요약 코스피가 27일 2.25% 오른 8228.70에 마감하며 종가 기준 사상 최고치를 경신했다. 장중에는 8457.09까지 올라 역대 최고 수준을 찍었고, 개인과 기관의 순매수, 반도체주 강세, 밸류업 기대가 상승을 뒷받침했다. 코스피 2.25% 상승, 종가 최고치 경신

장중 8457.09 기록, 거래대금 55조원대

반도체주 강세, 밸류업 기대 확산

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코스피가 27일 2% 넘게 오르며 8228.70에 거래를 마쳤다. 종가 기준 사상 최고치를 새로 썼고, 장중에는 8457.09까지 오르며 역대 최고 수준을 기록했다.27일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 181.19포인트(2.25%) 오른 8228.70에 마감했다. 지수는 8242.12에 출발한 뒤 장중 8457.09까지 올라 52주 최고치를 경신했고, 장중 저점은 8220.04였다. 거래량은 6억 1522만 7000주, 거래대금은 55조 8407억 7300만원으로 집계됐다.수급별로는 개인이 4087억원, 기관이 1845억원을 순매수했다. 반면 외국인은 4484억원을 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 1902억원 매도 우위, 비차익거래 1조 8607억원 매도 우위로 전체 2조 510억원 순매도를 나타냈다.지수 강세에도 종목별 체감은 엇갈렸다. 유가증권시장에서는 상승 종목이 75개, 보합 17개에 그친 반면 하락 종목은 826개에 달했다. 상한가 종목은 2개였고 하한가 종목은 없었다.시가총액 상위 종목에서는 반도체주의 강세가 두드러졌다. 삼성전자(005930)는 2.68% 오른 30만 7000원, SK하이닉스(000660)는 9.31% 급등한 224만 3000원에 거래를 마쳤다. SK스퀘어(402340)는 8.04%, 삼성전기(009150)는 3.69%, 삼성생명(032830)은 1.87%, 삼성전자우(005935)는 2.56% 상승했다. 반면 현대차(005380)는 1.16%, LG에너지솔루션(373220)은 4.01%, HD현대중공업(329180)은 0.13%, 두산에너빌리티(034020)는 3.64% 하락했다.개별 종목 가운데서는 삼성공조가 29.98% 오른 1만 5520원으로 가격제한폭까지 상승했고, 삼성에스디에스도 29.78% 오른 26만 1500원으로 상한가를 기록했다. 현대오토에버는 19.91%, 한올바이오파마는 19.63%, 대양금속은 15.56% 상승하며 오름폭 상위에 올랐다.반대로 삼영은 16.23% 내린 1만 1100원, KEC는 15.56% 내린 5210원에 마감했다. 솔루스첨단소재1우는 13.30%, 솔루스첨단소재는 13.00%, 비에이치는 12.81% 하락했다.이날 코스피 강세는 기업가치 제고 정책 확산 기대와 맞물린 흐름으로 읽힌다. 밸류업 공시에 참여한 상장사는 5월 기준 733개사로 늘었고, 이는 코스피 시가총액의 약 87%를 차지하는 수준이다. 자사주 취득·소각과 배당 확대 등 주주환원 기조가 시장 전반에 확산하면서 지수에 대한 재평가 기대를 키운 것으로 풀이된다.한편 코스닥지수는 같은 날 39.39포인트(3.36%) 내린 1133.13에 마감해 코스피와는 상반된 흐름을 보였다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 3.1원 내린 1501.20원에 주간 거래를 마쳤다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]