[서울데이터랩]반도체 대형주 급등 속 거래대금 집중…SK네트웍스·삼화전자도 강세

세줄 요약 27일 코스피는 반도체 대형주가 장세를 이끌며 거래대금이 집중됐다. 삼성전자는 7% 넘게 오르고 SK하이닉스는 10% 가까이 급등했다. SK네트웍스와 삼화전자도 강세를 보였지만 LG디스플레이 등 일부 종목은 약세였다. 반도체 대형주 강세로 코스피 거래대금 집중

삼성전자·SK하이닉스 동반 급등, 투자심리 개선

SK네트웍스·삼화전자 강세, 일부 업종 약세

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27일 오후 12시 30분 코스피 시장에서는 반도체 대형주가 지수 흐름을 주도하는 가운데 거래 상위 종목별 주가 등락은 뚜렷하게 엇갈렸다. 거래량 기준으로는 한온시스템(018880)이 7558만 1419주로 가장 활발한 거래를 보였고, SK네트웍스(001740)가 4999만 1513주, 삼성전자(005930)가 1906만 7187주로 뒤를 이었다.거래대금 기준으로는 SK하이닉스(000660)가 10조 2143억 5800만원으로 가장 많았고, 삼성전자가 6조 815억 2400만원, 삼성전자우(005935)가 8709억 9800만원, SK네트웍스가 6464억 8700만원을 기록했다. 반도체 대표주에 자금이 집중되면서 시장의 중심축이 대형 기술주에 형성된 모습이다.개별 종목별로 보면 삼성전자는 전일 대비 2만 1000원 오른 32만원으로 7.02% 상승했고, SK하이닉스는 20만 4000원 급등한 225만 6000원으로 9.94% 뛰었다. 삼성전자우도 5.07% 오른 19만 6700원에 거래됐다. 대형 반도체주의 동반 강세는 장중 투자 심리 개선에 힘을 보태는 요인으로 해석된다.중소형주 가운데서는 삼화전자(011230)가 상한가인 4520원을 기록하며 29.89% 급등했다. SK네트웍스도 17.95% 오른 1만 2880원으로 강한 상승세를 나타냈고, 대양금속(009190)은 15.83% 오른 2085원, 한온시스템은 4.01% 상승한 5450원에 거래됐다.반면 하락 종목도 적지 않았다. LG디스플레이(034220)는 8.89% 내린 1만 4240원, 대우건설(047040)은 8.15% 하락한 2만 7050원, 진원생명과학(011000)은 7.64% 내린 1197원에 거래됐다. SK증권(001510)은 6.77%, 대원전선(006340)은 6.51%, 대한해운(005880)은 5.98%, 대한전선(001440)은 5.63%, 흥아해운(003280)은 5.25% 각각 밀렸다.시가총액 상위 대형주가 강세를 보이는 가운데 일부 건설, 운송, 바이오, 디스플레이 관련 종목은 약세를 이어가며 업종별 차별화가 뚜렷해지는 양상이다. 장중 코스피 거래 상위 종목군에서는 반도체와 특정 급등주 중심의 쏠림 현상이 두드러지고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]