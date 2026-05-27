[서울데이터랩] 코스닥, 장 초반 1,149.22로 1.99% 하락…외국인·기관 동반 순매도

세줄 요약 코스닥이 27일 장 초반 1,149.22로 1.99% 하락했다. 개인은 순매수했지만 외국인과 기관이 동반 순매도하며 약세를 주도했다. 상승 종목은 208개에 그쳤고 하락 종목은 1,456개로 우세했으며, 시총 상위 종목도 대체로 내렸다. 장 초반 1.99% 하락, 1,149.22 기록

외국인·기관 순매도, 개인만 순매수

상승 208개·하락 1456개, 약세 확산

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코스닥이 27일 장 초반 하락 폭을 키우며 약세 흐름을 보이고 있다. 장 출발 직후 1,173.80에서 거래를 시작했지만 곧바로 밀리며 저점 1,147.66까지 내려왔다.27일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일 1,172.52보다 23.30포인트(1.99%) 내린 1,149.22를 나타냈다. 시가는 1,173.80이었고, 장중 고가는 1,173.80, 저가는 1,147.66이다. 거래량은 1억 8224만 6000주, 거래대금은 2조 4297억 5400만 원으로 집계됐다.수급별로는 개인이 1548억 원어치를 순매수하고 있지만 외국인이 311억 원, 기관이 1222억 원을 순매도하며 지수 하방 압력을 키우고 있다. 프로그램 매매는 차익거래 4억 원 순매수, 비차익거래 323억 원 순매도로 전체 319억 원 순매도를 기록했다.시장 전반의 체감 약세도 뚜렷하다. 상승 종목은 208개, 상한가 6개에 그친 반면 하락 종목은 1456개에 달했고 보합은 46개로 집계됐다. 개장 초반 코스닥에서는 나노캠텍, 코아스템켐온, 휴림에이텍, 포톤, 조이웍스앤코가 나란히 29%대 급등세를 보였고, 반대로 본느, 리브스메드, KBI메탈, 씨엔플러스, 디케이티는 8~12%대 하락률을 나타냈다.시가총액 상위 종목 흐름은 엇갈렸다. 에코프로비엠(247540)은 22만 500원으로 0.23%, 에코프로(086520)는 14만 7400원으로 0.27%, 알테오젠(196170)은 36만 8000원으로 0.68% 올랐다. 반면 레인보우로보틱스(277810)는 75만 8000원으로 1.81%, 주성엔지니어링(036930)은 23만 1500원으로 1.28%, 코오롱티슈진(950160)은 10만 5600원으로 3.21%, 삼천당제약(000250)은 35만 1000원으로 3.17%, 리노공업(058470)은 10만 5600원으로 4.69%, HLB(028300)는 5만 1800원으로 1.15%, 이오테크닉스(039030)는 53만 5000원으로 2.19% 내렸다.이날 국내 증시는 시장별로 차별화 흐름이 두드러졌다. 코스피는 장 초반 8,400을 웃돌며 급등했고 코스피200 선물 급등에 따라 매수 사이드카도 발동됐다. 반도체주 강세가 유가증권시장 상승을 주도한 가운데 원·달러 환율은 1,506.70원 수준에서 상승 출발했다. 반면 코스닥은 출발 직후 상승과 하락이 엇갈린 흐름을 보인 뒤 전반적으로 매물이 우세해지며 약세로 방향을 굳히는 모습이다.코스닥의 52주 최고치는 1,229.42, 52주 최저치는 727.60이다. 최근 5거래일 흐름을 보면 20일 2.61% 하락 이후 21일 4.73%, 22일 4.99%, 26일 0.98% 상승하며 반등세를 이어왔지만 이날은 다시 하락 전환했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]