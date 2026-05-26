눈 뜨자마자 -18% ‘24만전자’? 개미들 뒷목 잡을 뻔

NXT 프리마켓 개장 직후 주가 급락

‘접속매매’ 방식으로 인한 해프닝

이미지 확대 26일 넥스트레이드(NXT) 프리마켓 개장 직후인 오전 8시 2분 삼성전자 주가가 17.95% 급락한 24만원을 가리키고 있다. 자료 : NH투자증권 닫기 이미지 확대 보기 26일 넥스트레이드(NXT) 프리마켓 개장 직후인 오전 8시 2분 삼성전자 주가가 17.95% 급락한 24만원을 가리키고 있다. 자료 : NH투자증권

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삼성전자 주가가 26일 넥스트레이드(NXT) 프리마켓에서 18% 급락해 개인 투자자들이 가슴을 쓸어내렸다.증권가에 따르면 삼성전자는 이날 오전 8시 NXT 프리마켓 개장과 동시에 17.95% 급락한 24만원으로 내려앉았다.이에 변동성 완화장치(VI)가 발동돼 거래가 정지됐다. 이후 거래가 재개되자 삼성전자 주가는 상승 전환해 30만원을 터치했다.프리마켓에서 주요 종목의 주가가 일시 급락하는 현상은 이번이 처음이 아니다. 앞서 지난 2월 6일에도 프리마켓 개장 직후 삼성전자는 하한가인 29.94% 급락한 11만원대를 가리킨 적이 있었다.이러한 가격 변동은 프리마켓의 ‘접속매매’ 방식으로 운영되는 특성 탓에 발생하곤 한다.‘단일가 매매’ 방식을 채택하는 한국거래소와 달리 프리마켓은 매도 호가가 맞으면 즉시 체결된다.이러한 상황에서 프리마켓 개장 직후 호가창이 비어있을 때 단 1주만으로도 극단적인 가격에 걸어놓은 주문이 있으면 곧바로 시장 가격이 형성된다.금융당국은 프리마켓을 단일가 매매 방식으로 착각한 투자자들의 단순 주문 실수에서 기인한다고 보고 있다. 그러나 호가창이 얇은 프리마켓의 특성을 이용한 고의적인 시세 교란 행위도 공공연히 이뤄지고 있다는 의혹이 꾸준히 제기되고 있다.한편 삼성전자는 이날 정규장에서 1.88% 오른 29만 8000원에 개장해 상승폭을 3%대로 키워 30만 2000원까지 올랐다.