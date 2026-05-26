[서울데이터랩]코스피 8047.77로 출발 이후 강세…반도체·전기전자 중심 매수 유입

세줄 요약 코스피가 26일 개장 직후 8000선을 넘어 강세를 이어갔다. 삼성전자와 SK하이닉스, 삼성전기 등 반도체·전기전자 대형주가 상승을 주도했고, 개인 순매수와 프로그램 매수도 지수에 힘을 보탰다. 장중 8094.90까지 오르며 52주 최고치를 새로 썼다. 코스피 8000선 돌파, 장중 52주 최고치 경신

반도체·전기전자 대형주 중심 매수세 유입

개인 순매수와 프로그램 매수, 상승 뒷받침

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코스피가 26일 개장 직후 8000을 웃도는 수준에서 강세를 이어가며 반도체와 대형 기술주 중심의 매수세가 지수를 끌어올리고 있다.26일 오전 9시 10분 기준 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 200.06포인트(2.55%) 오른 8047.77에 거래됐다. 지수는 8070.91에 출발한 뒤 장중 8094.90까지 오르며 52주 최고치를 새로 썼고, 저가는 8031.82를 기록했다.수급은 개인이 1052억 원 순매수하며 지수 상승을 뒷받침했다. 외국인과 기관은 각각 750억 원, 81억 원 순매도였지만 프로그램 매매는 차익거래 644억 원, 비차익거래 61억 원을 더해 전체 705억 원 순매수로 집계됐다.시장 전반도 강세다. 유가증권시장에서 상승 종목은 677개, 하락 종목은 158개였고 보합은 70개였다. 거래량은 3606만 2000주, 거래대금은 2조 8911억 6400만 원으로 나타났다.시가총액 상위 종목들이 지수 상승을 주도했다. 삼성전자(005930)는 29만 9500원으로 2.39% 올랐고 SK하이닉스(000660)는 201만 8000원으로 3.97% 상승했다. 현대차(005380)는 68만 5000원으로 4.58% 뛰었고 삼성전기(009150)는 147만 원으로 9.70% 급등했다. LG에너지솔루션(373220)도 40만 8500원으로 2.51% 올랐다. 두산에너빌리티(034020)와 HD현대중공업(329180)도 각각 2.24%, 2.35% 상승했다.개장 초반 강세 종목군에서는 삼화전자가 3375원으로 25.93% 급등했고 삼화콘덴서가 12만 5700원으로 23.24% 올랐다. 해성디에스는 9만 8700원으로 18.20%, 티에이치엔은 8710원으로 16.91%, LG이노텍은 100만 원으로 15.74% 상승했다. 반면 쏘카는 1만 3050원으로 6.05% 내렸고 콘텐트리중앙은 6010원으로 5.80%, KEC는 6410원으로 5.60% 하락했다.최근 흐름도 가파르다. 코스피는 5월 19일 7271.66에서 20일 7208.95로 밀렸지만 21일 7815.59로 8.42% 급등한 데 이어 22일 7847.71로 추가 상승했다. 이날 다시 8000을 넘어선 것은 단기적으로 위험 선호 심리가 빠르게 회복되고 있음을 보여준다.증권가에서는 국내 증시 상단 기대도 높이고 있다. LS증권은 코스피 목표치를 기존 8000에서 1만으로 올려 잡았다. 인공지능(AI) 성장 국면이 이어지는 가운데 개인 자금 유입이 계속되고 있고, 12개월 선행 주가수익비율(PER) 부담이 상대적으로 크지 않다는 판단이 반영됐다. 한국 증시의 12개월 선행 자기자본이익률(ROE)과 주가순자산비율(PBR) 관계를 토대로 산출한 결과라는 점도 함께 제시됐다.다만 상승 탄력이 이어지는 과정에서도 변수는 남아 있다. 유가 상승에 따른 인플레이션 우려, 미국 10년물 국채금리 부담, AI 관련 규제 가능성, 대형 기업공개(IPO)에 따른 수급 분산 가능성 등이 향후 변동성을 키울 요인으로 거론된다. 금리 인하 기대와 정책 환경 변화가 뒷받침될지가 추가 상승의 관건이 될 전망이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]