[서울데이터랩] 미국 증시, 주요 지수 일제히 상승 마감…반도체 강세 속 기술주 혼조

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[서울데이터랩] 미국 증시, 주요 지수 일제히 상승 마감…반도체 강세 속 기술주 혼조

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-05-26 06:10
수정 2026-05-26 06:10
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세줄 요약
  • 다우·S&P500·나스닥 동반 상승 마감
  • 반도체지수 급등, VIX 하락으로 안정감
  • 기술주 혼조, 엔비디아 약세와 AMD 강세
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25일(현지시간) 미국 뉴욕증시는 주요 지수가 일제히 상승하며 장을 마감했다. 다우존스는 전장보다 294.04포인트(0.58%) 오른 5만 579.70, S＆P500은 27.75포인트(0.37%) 상승한 7473.47, 나스닥 종합은 50.87포인트(0.19%) 오른 2만 6343.97에 거래를 마쳤다. 나스닥100도 124.37포인트(0.42%) 상승한 2만 9481.64를 기록했고, 다우운송지수는 0.79% 올랐다.

특히 반도체 업종의 강세가 두드러졌다. 필라델피아 반도체지수는 238.46포인트(1.99%) 오른 1만 2202.54를 기록했다. 반면 시장의 불안 심리를 보여주는 변동성지수(VIX)는 0.11포인트(0.66%) 내린 16.59로 마감해 투자 심리가 비교적 안정된 흐름을 나타냈다.

뉴욕증시 시가총액 상위 종목 가운데서는 일라이 릴리가 2.24% 오르며 강세를 보였고, 제이피모간체이스는 1.12%, 버크셔 해서웨이 Class B는 1.33%, 존슨앤드존슨은 1.13%, 오라클은 1.22%, 캐터필러는 1.61%, 유나이티드헬스 그룹은 1.57% 상승했다. 뱅크오브아메리카와 코카콜라, P＆G, 모간스탠리도 나란히 오름세를 나타냈다.

반면 뉴욕 거래소 주요 종목 중에서는 TSMC ADR이 0.65% 내렸고, 엑슨모빌은 0.24%, 비자는 0.68%, 마스터카드는 0.22%, HSBC 홀딩스 ADR은 0.03%, 알리바바 ADR은 1.12% 하락했다.

나스닥 대형 기술주 흐름은 엇갈렸다. 애플은 1.26%, 테슬라는 1.95%, 메타는 0.47% 상승했다. AMD는 3.99% 급등했고, ASML 홀딩 ADR은 2.57%, 인텔은 1.13%, 시스코 시스템즈는 1.87%, 어플라이드 머티어리얼즈는 1.12%, 램 리서치는 1.03% 올랐다.

반면 엔비디아는 1.90% 하락했고, 마이크로소프트는 0.12%, 아마존은 0.80%, 알파벳 Class A는 1.21%, 알파벳 Class C는 1.07%, 브로드컴은 0.10%, 월마트는 0.88%, 마이크론 테크놀로지는 1.46%, 코스트코 홀세일은 2.11%, 넷플릭스는 0.78%, 팔란티어 테크놀로지스는 0.39% 내렸다.

이날 미국 증시는 반도체 업종의 상대적 강세와 함께 다우, S＆P500, 나스닥이 모두 상승 마감했지만, 대형 기술주 내부에서는 종목별 차별화가 이어지는 모습이었다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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