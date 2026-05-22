[속보] 코스닥 급등에…이틀 연속 매수 사이드카

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코스닥 시장에 매수 사이드카가 발동한 22일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 지수가 표시되고 있다. 뉴스1
코스닥이 22일 장 초반 4%대 급등하며 오전 9시 33분 프로그램 매수호가 일시효력정지(사이드카)가 발동했다. 전일에 이어 이틀 연속이다. 매수 사이드카는 지수가 급등했을 때 향후 5분간 프로그램 매수호가 효력을 정지하는 시장조치다.
이날 코스닥은 전 거래일 대비 13.46포인트(1.22%) 오른 1119.43으로 출발해 단번에 단숨에 1150선으로 치고 올랐다. 그 뒤 상승 폭을 지속 확대하고 있다. 오전 9시 42분 현재 코스닥은 전 거래일 대비 5.33포인트(4.63%) 오른 1157.18을 가리키고 있다.
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