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[속보] 코스닥 급등에…이틀 연속 매수 사이드카

이승연 기자
이승연 기자
입력 2026-05-22 09:44
수정 2026-05-22 09:44
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코스닥 시장에 매수 사이드카가 발동한 22일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 지수가 표시되고 있다. 뉴스1
코스닥 시장에 매수 사이드카가 발동한 22일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 지수가 표시되고 있다. 뉴스1


코스닥이 22일 장 초반 4%대 급등하며 오전 9시 33분 프로그램 매수호가 일시효력정지(사이드카)가 발동했다. 전일에 이어 이틀 연속이다. 매수 사이드카는 지수가 급등했을 때 향후 5분간 프로그램 매수호가 효력을 정지하는 시장조치다.

이날 코스닥은 전 거래일 대비 13.46포인트(1.22%) 오른 1119.43으로 출발해 단번에 단숨에 1150선으로 치고 올랐다. 그 뒤 상승 폭을 지속 확대하고 있다. 오전 9시 42분 현재 코스닥은 전 거래일 대비 5.33포인트(4.63%) 오른 1157.18을 가리키고 있다.

이승연 기자
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