[마감시황] 코스피, 외국인·프로그램 매도에 7208.95 마감…나흘간 772.46포인트 밀려

세줄 요약 코스피가 외국인과 프로그램 매도 압력 속에 7208.95로 하락 마감했다. 개인과 기관이 순매수했지만 외국인 순매도가 2조9000억원대에 달했고, 코스닥도 2.61% 내리며 동반 약세를 보였다. 외국인·프로그램 매도에 코스피 7208.95 마감

나흘간 772.46포인트 하락, 변동성 확대

코스닥도 2.61% 하락하며 동반 약세

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코스피가 20일 외국인과 프로그램 매도 압력 속에 7208.95로 하락 마감했다. 최근 4거래일 중 3거래일 하락하면서 5월 14일 종가 7981.41 대비 772.46포인트 낮아졌다.20일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 62.71포인트(0.86%) 내린 7208.95에 거래를 마쳤다. 지수는 7324.52로 출발한 뒤 장중 한때 7053.84까지 밀렸고, 고가는 시가와 같은 7324.52를 기록했다. 거래량은 4억 8589만 8000주, 거래대금은 39조 5424억 7100만원으로 집계됐다.수급별로는 개인이 1조 7019억원, 기관이 1조 1145억원을 순매수했지만 외국인이 2조 9294억원을 순매도하며 지수 하락을 이끌었다. 프로그램 매매는 차익거래 1081억원 순매수에도 비차익거래에서 1조 1042억원 순매도가 나오면서 전체적으로 9961억원 순매도를 나타냈다.시장 전반의 약세도 뚜렷했다. 유가증권시장에서 오른 종목은 90개, 보합은 10개에 그쳤고, 내린 종목은 814개에 달했다. 상한가 4개, 하한가 1개가 나왔다.시가총액 상위 종목 흐름은 엇갈렸다. 삼성전자(005930)는 27만 6000원으로 0.18% 올랐고, SK하이닉스(000660)는 174만 5000원으로 보합 마감했다. 반면 현대차(005380)는 59만 2000원으로 1.99%, LG에너지솔루션(373220)은 38만 4500원으로 3.87%, 두산에너빌리티(034020)는 10만 1300원으로 4.43%, 한화에어로스페이스(012450)는 124만 9000원으로 2.88% 내렸다. 삼성전기(009150)는 106만 1000원으로 7.50% 급등했고 HD현대중공업(329180)도 63만 6000원으로 6.35% 상승했다.개별 종목 중에서는 광전자가 29.96% 오른 1만 2450원으로 상한가를 기록했고, 성문전자도 29.94% 상승한 3125원으로 거래를 마쳤다. 티웨이홀딩스는 29.87%, 성문전자우는 29.83% 올랐고, 삼화콘덴서는 23.00% 급등했다. 반대로 KEC는 29.92% 내린 6440원으로 하한가를 기록했고, 한국전자홀딩스는 26.34%, 보해양조는 20.62%, 진흥기업우B는 18.03%, 세아베스틸지주는 14.99% 하락했다.이날 국내 증시는 코스피뿐 아니라 코스닥도 약세를 보였다. 코스닥은 전 거래일보다 28.29포인트(2.61%) 내린 1056.07에 마감해 코스피보다 낙폭이 컸다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 1.0원 내린 1506.80원에 주간 거래를 마쳤다.코스피는 지난 15일 6.12% 급락한 뒤 18일 0.31% 반등했으나 19일 3.25%, 이날 0.86% 추가 하락하며 변동성이 큰 흐름을 이어갔다. 이날 장중 저점은 최근 5거래일 기준 최저치였다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]