[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-05-20 10:51
수정 2026-05-20 10:51
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 삼성전자 검색 비율 21.43%로 1위 기록
  • SK하이닉스 하락, 대형 반도체주 혼조
  • STX엔진·서울반도체 급등, 차별화 확대
이미지 확대


20일 오전 9시 5분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목에서는 삼성전자(005930)가 검색 비율 21.43%로 1위를 기록하며 투자자 관심이 가장 집중됐다. 삼성전자는 27만 6000원으로 전일 대비 500원(0.18%) 상승했고, 장중 28만 1000원까지 오르기도 했다. 반면 SK하이닉스(000660)는 검색 비율 13.74%로 2위에 올랐지만 주가는 172만 7000원으로 1.03% 하락해 대형 반도체주 흐름은 엇갈렸다.

검색 상위권에서는 현대차(005380)가 59만 1000원으로 2.15% 내렸고, 한미반도체(042700)는 29만원으로 0.69% 상승했다. LG전자(066570)는 18만 2800원으로 4.64% 밀리며 상위 종목 가운데 낙폭이 두드러졌고, 두산에너빌리티(034020)도 10만 4350원으로 1.56% 하락했다. 삼성SDI(006400)는 57만 1000원으로 2.73%, POSCO홀딩스(005490)는 43만 1500원으로 2.04% 각각 내리며 약세를 보였다.

반면 일부 종목은 상대적으로 견조한 흐름을 나타냈다. 삼성전기(009150)는 98만 2000원으로 0.51% 하락했지만 장중 99만 4000원까지 올랐고, LS ELECTRIC(010120)은 24만 5000원으로 0.62% 상승했다. SK스퀘어(402340)도 102만 4000원으로 0.39% 올랐으며, 현대모비스(012330)는 52만 8000원으로 0.57% 상승해 선방했다. NAVER(035420)는 19만 7300원으로 0.40% 하락했다.

개별 종목 가운데서는 STX엔진(077970)의 상승세가 가장 두드러졌다. STX엔진은 4만 5950원으로 전일 대비 7.11% 급등했고, 서울반도체(046890)도 1만 4860원으로 4.28% 상승했다. 반면 미래에셋증권(006800)은 6만 4400원으로 3.01% 하락했고, 에코프로(086520)는 11만 8600원으로 2.47%, 알테오젠(196170)은 36만 500원으로 1.64% 각각 내렸다. 두산로보틱스(454910)와 삼성중공업(010140)도 각각 1.80%, 0.70% 약세를 나타냈다.

전반적으로 개장 초반 검색 상위 종목군은 반도체와 자동차, 2차전지, 방산·로봇 관련주가 혼조세를 보이는 가운데 종목별 수급에 따라 주가 차별화가 나타나는 모습이다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
네이버 금융 검색 1위 종목의 주가 변동은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
서울신문과 함께하는 제 9회 지방선거
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로