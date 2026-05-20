[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 20일 오전 네이버 금융 검색 상위에서 삼성전자가 21.43%로 1위를 차지했다. SK하이닉스는 2위였지만 주가가 하락했고, 현대차·LG전자·삼성SDI 등은 약세를 보였다. 반면 STX엔진과 서울반도체는 강세를 나타냈다. 삼성전자 검색 비율 21.43%로 1위 기록

SK하이닉스 하락, 대형 반도체주 혼조

STX엔진·서울반도체 급등, 차별화 확대

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20일 오전 9시 5분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목에서는 삼성전자(005930)가 검색 비율 21.43%로 1위를 기록하며 투자자 관심이 가장 집중됐다. 삼성전자는 27만 6000원으로 전일 대비 500원(0.18%) 상승했고, 장중 28만 1000원까지 오르기도 했다. 반면 SK하이닉스(000660)는 검색 비율 13.74%로 2위에 올랐지만 주가는 172만 7000원으로 1.03% 하락해 대형 반도체주 흐름은 엇갈렸다.검색 상위권에서는 현대차(005380)가 59만 1000원으로 2.15% 내렸고, 한미반도체(042700)는 29만원으로 0.69% 상승했다. LG전자(066570)는 18만 2800원으로 4.64% 밀리며 상위 종목 가운데 낙폭이 두드러졌고, 두산에너빌리티(034020)도 10만 4350원으로 1.56% 하락했다. 삼성SDI(006400)는 57만 1000원으로 2.73%, POSCO홀딩스(005490)는 43만 1500원으로 2.04% 각각 내리며 약세를 보였다.반면 일부 종목은 상대적으로 견조한 흐름을 나타냈다. 삼성전기(009150)는 98만 2000원으로 0.51% 하락했지만 장중 99만 4000원까지 올랐고, LS ELECTRIC(010120)은 24만 5000원으로 0.62% 상승했다. SK스퀘어(402340)도 102만 4000원으로 0.39% 올랐으며, 현대모비스(012330)는 52만 8000원으로 0.57% 상승해 선방했다. NAVER(035420)는 19만 7300원으로 0.40% 하락했다.개별 종목 가운데서는 STX엔진(077970)의 상승세가 가장 두드러졌다. STX엔진은 4만 5950원으로 전일 대비 7.11% 급등했고, 서울반도체(046890)도 1만 4860원으로 4.28% 상승했다. 반면 미래에셋증권(006800)은 6만 4400원으로 3.01% 하락했고, 에코프로(086520)는 11만 8600원으로 2.47%, 알테오젠(196170)은 36만 500원으로 1.64% 각각 내렸다. 두산로보틱스(454910)와 삼성중공업(010140)도 각각 1.80%, 0.70% 약세를 나타냈다.전반적으로 개장 초반 검색 상위 종목군은 반도체와 자동차, 2차전지, 방산·로봇 관련주가 혼조세를 보이는 가운데 종목별 수급에 따라 주가 차별화가 나타나는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]