[서울데이터랩] 코스닥, 장 초반 1050.38로 급락…시총 상위주 약세 속 마키나락스 급등

세줄 요약 20일 오전 코스닥이 전장보다 3.13% 내린 1050.38로 출발해 장 초반 약세를 이어갔다. 개인은 순매수했지만 외국인과 기관이 팔았고, 상승 189개·하락 1438개로 시장 전반이 부진했다. 시총 상위주도 대부분 내렸지만 마키나락스는 상장 첫날 공모가 4배에 거래됐다. 코스닥, 장 초반 3%대 급락과 1050선 하회

개인 순매수에도 외국인·기관 동반 순매도

마키나락스, 상장 첫날 공모가 4배 급등

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

20일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 전일 1084.36보다 33.98포인트(3.13%) 내린 1050.38을 나타냈다. 지수는 1081.04에 출발한 뒤 장중 고가도 같은 수준에 그쳤고, 저가 1050.38까지 밀리며 장 초반 약세가 두드러졌다.수급별로는 개인이 343억원을 순매수했고 외국인은 234억원, 기관은 46억원 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래가 4억원 순매수였지만 비차익거래가 148억원 순매도를 보이며 전체적으로 144억원 매도 우위를 나타냈다.시장 전반의 약세도 뚜렷했다. 상승 종목은 189개, 보합은 52개에 그친 반면 하락 종목은 1438개에 달했다. 상한가 종목은 3개였고 하한가 종목은 없었다.시가총액 상위 종목도 대부분 내렸다. 알테오젠(196170)은 35만 8000원으로 2.32% 하락했고 에코프로비엠(247540)은 17만 6400원으로 3.29%, 에코프로(086520)는 11만 6200원으로 4.44% 각각 밀렸다. 레인보우로보틱스(277810)는 63만 9000원으로 4.05%, 코오롱티슈진(950160)은 9만 9200원으로 6.94%, 삼천당제약(000250)은 33만 3000원으로 8.89%, HLB(028300)는 4만 7650원으로 3.74%, 에이비엘바이오(298380)는 10만 6400원으로 5.00% 하락했다. 반면 주성엔지니어링(036930)은 18만 5400원으로 4.80% 상승했고 리노공업(058470)은 9만 6300원으로 0.21% 올랐다.종목별로는 이날 코스닥 상장 첫날을 맞은 마키나락스가 공모가 1만 5000원의 4배인 6만원에 거래되며 강한 존재감을 보였다. 마키나락스는 일반 청약에서 약 13조 9000억원의 증거금을 끌어모았고, 기관 수요예측 경쟁률은 1196.10대 1을 기록한 바 있다. 산업 현장에서 AI를 실행하는 엔터프라이즈 AI 운영 체제 ‘런웨이’를 기반으로 피지컬 AI 구현 사업을 영위하는 점이 시장의 관심을 끈 것으로 풀이된다.개장 초반 상승률 상위에는 마키나락스를 비롯해 코이즈(29.98%), 에스아이리소스(29.86%), 졸스(29.26%), 한성크린텍(22.08%)이 올랐다. 반대로 케이피항공산업(-19.84%), 핑거스토리(-17.85%), 리튬포어스(-16.71%), 자연과환경(-14.50%), 에이치브이엠(-13.69%) 등은 큰 폭으로 내렸다.코스닥은 개장 직후부터 하락 흐름을 이어가고 있다. 개장가는 전장 대비 3.32포인트 낮은 1081.04였고, 이후 낙폭이 빠르게 확대되며 투자 심리가 위축되는 모습이다. 장 초반 신규 상장 종목으로 매수세가 쏠리는 가운데서도 지수 전반은 시총 상위주와 다수 종목의 동반 약세가 부담으로 작용하고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]