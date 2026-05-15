주가 뒤쫓아가는 ‘증권사 목표 주가’[경제 블로그]

코스피 불장에 너도나도 상향 조정

시장·정책 기조에 민감 반응 지적도

세줄 요약 코스피가 사상 최고치를 잇따라 새로 쓰면서 증권가 목표주가와 연말 전망치도 빠르게 높아졌다. 최근 일주일 상향 보고서가 하향의 네 배에 달했고, SK하이닉스는 목표주가를 올린 당일 주가가 이를 넘는 일도 있었다. 시장에서는 소신보다 분위기를 좇는다는 지적이 나왔다. 코스피 최고치 경신 속 목표주가 상향 쏠림

최근 일주일 상향 352건, 하향 89건 집계

반도체 회복·정책 기대 속 숫자 경쟁 비판

2026-05-15 B2면

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코스피가 연일 고점을 새로 쓰자 증권가 목표주가도 경쟁하듯 올라가고 있습니다. 삼성전자와 SK하이닉스 목표주가는 줄줄이 상향 조정되고, 코스피 연말 전망치 역시 잇따라 높아지는 분위기입니다. 시장에서는 “입찰도 아닌데 숫자가 왜 다 같이 뛰냐”는 말까지 나옵니다.최근에는 한 증권사가 SK하이닉스 목표주가를 올렸는데, 정작 당일 주가가 목표주가를 넘어서는 일도 있었습니다. 같은 증권사가 한 달도 안 돼 목표주가를 다시 올리는 사례도 적지 않습니다. “목표주가가 아니라 현재 주가 확인서 아니냐”는 반응이 나오는 이유입니다.14일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 전날까지 최근 일주일간 목표주가 상향 보고서는 352개였지만, 하향 보고서는 89개뿐이었습니다. 연초 이후로 넓혀 보면 상향 4106개, 하향 802개로 격차가 더 벌어졌습니다. 예년보다 목표주가 조정 보고서 자체가 많이 늘어난 데다, 방향도 한쪽으로 쏠린 모습입니다.증권가에서는 반도체 업황 회복과 정부의 증시 부양 기조 등이 맞물리며 한국 증시 재평가 기대가 커졌다고 설명합니다. 실제 해외 투자은행(IB)들도 국내 반도체 기업 목표주가와 코스피 전망치를 잇따라 올리고 있습니다.다만 리서치센터들이 시장 분위기와 정책 기조에 지나치게 민감하게 반응하고 있다는 지적도 나옵니다. 연초 코스피 전망치를 잡을 때는 “5000선 아래 숫자는 쓰기 어렵다”는 말이 돌았고, 정부가 ‘서학개미’를 환율 상승 요인으로 언급하고서부터는 해외 상장지수펀드(ETF) 추천을 줄이는 분위기도 나타났습니다.리서치센터마다 스타일은 다르지만, 최근처럼 목표주가와 전망치가 한 방향으로 빠르게 쏠리는 현상은 과거보다 더 뚜렷해졌다는 평가입니다.코스피가 8000선을 눈앞에 둔 가운데, 리서치센터 역할도 중요해지고 있습니다. 이날 코스피는 전날보다 137.40포인트(1.75%) 오른 7981.41로 장을 마쳐 이틀 연속 최고가를 경신했습니다. 지금 시장에 필요한 건 비슷한 숫자 경쟁보다, 투자자들에게 방향을 제시해줄 ‘소신 있는 길잡이’인지도 모릅니다.