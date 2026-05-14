[서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 혼조…알테오젠 7%대 강세, 바이오·로봇주는 차별화

세줄 요약 코스닥 시총 상위주가 장중 혼조세를 나타냈다. 알테오젠이 7%대 급등하며 강세를 이끌었지만, 레인보우로보틱스와 로보티즈는 하락했다. 에코프로비엠과 에코프로는 제한적 등락에 그쳤고, 바이오·반도체·로봇주는 개별 모멘텀에 따라 수급이 빠르게 갈렸다. 알테오젠 7%대 급등, 시총 상위주 혼조

레인보우로보틱스·로보티즈 동반 약세

바이오·반도체주 개별 등락, 수급 분화

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14일 오후 12시 25분 기준 코스닥 시가총액 상위 종목들은 전반적으로 혼조세를 나타내고 있다. 2차전지 대형주가 제한적인 등락을 보이는 가운데 바이오와 로봇 관련주를 중심으로 종목별 차별화가 두드러지는 모습이다.시가총액 상위 1위 알테오젠(196170)은 38만 1000원으로 전일 대비 2만 5000원(7.02%) 오르며 강세를 보이고 있다. 거래량은 73만 2590주를 기록했다. 반면 에코프로비엠(247540)은 19만 5800원으로 1300원(0.66%) 내렸고, 에코프로(086520)는 13만 5400원으로 400원(0.30%) 오르며 비교적 선방했다.상위권에서는 레인보우로보틱스(277810)가 83만 5000원으로 4만 3000원(4.90%) 하락했고, 코오롱티슈진(950160)도 11만 3900원으로 8900원(7.25%) 밀리며 낙폭이 컸다. 삼천당제약(000250)은 38만 8500원으로 2.63% 내렸고, 리노공업(058470)도 10만 7500원으로 4.27% 하락했다.반도체 및 장비주 흐름도 엇갈렸다. 주성엔지니어링(036930)은 16만 7200원으로 0.48% 내렸고, 원익IPS(240810)는 12만 1900원으로 7.09% 하락해 상대적으로 부진했다. 이오테크닉스(039030)는 47만 5000원으로 0.94% 하락했고, ISC(095340) 역시 23만 8000원으로 2.46% 내렸다. 반면 파두(440110)는 9만 8200원으로 1.80% 하락에 그쳤다.바이오주 가운데서는 리가켐바이오(141080)가 19만 4000원으로 1.87% 하락했고, 에이비엘바이오(298380)는 12만 2900원으로 0.81% 내렸다. HLB(028300)는 5만 1500원으로 3.74% 하락했으며, 펩트론(087010)도 26만 3000원으로 1.31% 밀렸다. 반면 케어젠(214370)은 10만 3900원으로 6.89% 올라 강세를 나타냈고, 보로노이(310210)는 26만 6000원으로 보합권에 머물렀다.로봇 관련주에서는 레인보우로보틱스와 함께 로보티즈(108490)가 33만 7500원으로 5.06% 하락하며 약세를 보였다. 현대무벡스(319400)는 4만 3600원으로 0.11% 내렸지만 거래량은 288만 2499주로 상위 종목 가운데 가장 활발한 수준을 보였다.외국인 보유 비율 측면에서는 리노공업(21.90%), 이오테크닉스(21.68%), ISC(20.17%), HLB(19.88%), 에코프로(18.68%) 등이 상대적으로 높은 편이다. 장중 코스닥 시총 상위주는 지수 방향성보다 개별 모멘텀에 따라 수급이 빠르게 갈리는 양상이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]