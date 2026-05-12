[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 12일 마감 직후 네이버 금융 검색 상위 종목은 대형 반도체주와 2차전지, 조선, 건설주가 대체로 약세를 보였다. 반면 LG전자와 삼성전기, 현대무벡스, 대한광통신은 상승하며 종목별 온도차를 키웠다. 반도체 대형주 약세, 삼성전자·SK하이닉스 하락

LG전자·삼성전기 강세, 전기전자 차별화

조선·2차전지·건설주 전반 약세 흐름

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12일 오후 3시 35분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목들은 대형 반도체주와 2차전지, 조선, 인터넷주가 대체로 약세를 보인 가운데 일부 전기전자 종목이 강세를 나타내며 혼조세로 장을 마쳤다.검색 비율 17.47%로 1위에 오른 삼성전자(005930)는 전일 대비 6,500원(2.28%) 내린 27만 9,000원에 거래를 마쳤다. 장중 29만 1,500원까지 올랐지만 저가는 26만 6,000원까지 밀렸고, 거래량은 4,092만 3,126주를 기록했다. 2위 SK하이닉스(000660)도 4만 5,000원(2.39%) 하락한 183만 5,000원에 마감했다. 시가는 194만 4,000원이었고 장중 고가 196만 7,000원, 저가 180만 4,000원을 오가며 변동성을 보였다.시가총액 상위 반도체주의 약세와 달리 LG전자(066570)는 두드러진 상승세를 보였다. LG전자는 2만 8,200원(18.00%) 급등한 18만 4,900원에 거래를 마감했고, 장중 19만 4,900원까지 치솟았다. 삼성전기(009150)도 5만 8,000원(6.44%) 오른 95만 8,000원에 마감해 전기전자 업종 내 차별화 흐름을 나타냈다. 반면 삼성전자우(005935)는 7,900원(4.05%) 내린 18만 7,000원, 삼성SDI(006400)는 5만 5,000원(8.04%) 급락한 62만 9,000원으로 부진했다.자동차와 기계 관련 종목의 흐름은 엇갈렸다. 현대차(005380)는 보합인 64만 6,000원에 마감했지만 장중 70만 2,500원까지 올랐다가 60만 6,000원까지 밀리며 넓은 등락폭을 기록했다. 현대무벡스(319400)는 3,800원(9.82%) 오른 4만 2,500원으로 강세를 보였고, 대한광통신(010170)도 1,150원(4.11%) 상승한 2만 9,100원에 거래를 마쳤다. 대한광통신의 거래량은 7,307만 2,216주로 검색 상위 종목 가운데 가장 활발했다.반면 조선·중공업·건설주 전반은 약세가 두드러졌다. 삼성중공업(010140)은 2,550원(7.51%) 내린 3만 1,400원, 한화오션(042660)은 8,500원(6.51%) 하락한 12만 2,000원에 장을 마쳤다. 두산에너빌리티(034020)는 2,400원(1.87%) 내린 12만 5,600원, 대우건설(047040)은 1,950원(6.07%) 하락한 3만 150원에 마감했다. 미래에셋증권(006800)도 5,100원(6.42%) 떨어진 7만 4,300원으로 약세였다.소재·배터리 관련 종목도 부진했다. POSCO홀딩스(005490)는 3만 3,000원(6.45%) 내린 47만 9,000원, 에코프로(086520)는 6,700원(4.58%) 하락한 13만 9,700원에 거래를 마쳤다. LS ELECTRIC(010120)은 1만 5,000원(4.93%) 내린 28만 9,000원, 대한전선(001440)은 3,300원(4.68%) 하락한 6만 7,200원을 기록했다. SK스퀘어(402340)는 6만 1,000원(5.14%) 내린 112만 6,000원, NAVER(035420)는 7,500원(3.55%) 떨어진 20만 4,000원에 장을 마감했다.이날 검색 상위 종목군에서는 LG전자와 삼성전기, 현대무벡스, 대한광통신 등이 상승세로 관심을 끈 반면 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 반도체 대형주, 삼성SDI·POSCO홀딩스·에코프로 등 2차전지 및 소재주, 조선·건설주가 전반적으로 밀리며 투자 심리가 종목별로 뚜렷하게 갈렸다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]