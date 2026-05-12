[마감시황] 코스피, 7643.15로 급락 마감…외국인·기관 동반 매도에 2.29% 하락

세줄 요약 코스피가 12일 외국인과 기관의 대규모 매도에 2.29% 하락한 7643.15로 마감했다. 장중 7999.67까지 오르며 52주 최고치와 같은 수준을 찍었지만, 이후 낙폭을 키웠다. 개인은 6조6771억원을 순매수했다. 코스피, 외국인·기관 매도에 2.29% 급락 마감

장중 7999.67까지 상승 후 7421.71로 밀림

개인 순매수에도 프로그램 매도세 확대

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코스피가 12일 큰 폭으로 하락 마감했다. 12일 오후 3시 30분 기준 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일 대비 179.09포인트(2.29%) 내린 7643.15로 장을 마쳤다.이날 지수는 7953.41에 출발한 뒤 장중 7999.67까지 올랐지만, 이후 하락 폭을 키우며 7421.71까지 저점을 낮췄다. 거래량은 10억 1551만 9000주, 거래대금은 66조 6086억 2900만원으로 집계됐다. 장중 기록한 7999.67은 52주 최고치와 같은 수준이다.수급별로는 개인이 6조 6771억원어치를 순매수했지만, 외국인이 5조 6077억원, 기관이 1조 2102억원을 순매도하며 지수 하락을 이끌었다. 프로그램 매매는 차익거래 -395억원, 비차익거래 -3조 3742억원으로 전체 3조 4136억원 순매도를 나타냈다.시장 전반의 약세도 뚜렷했다. 유가증권시장에서는 상승 종목이 146개, 상한가 6개, 보합 20개에 그친 반면 하락 종목은 733개로 집계됐다.시가총액 상위 종목 대부분도 약세를 보였다. 삼성전자(005930)는 2.28% 내린 27만 9000원, SK하이닉스(000660)는 2.39% 하락한 183만 5000원, 삼성전자우(005935)는 4.05% 떨어진 18만 7000원에 거래를 마쳤다. LG에너지솔루션(373220)은 5.34% 하락한 44만 3000원, 삼성물산(028260)은 3.76% 내린 43만 5000원을 기록했다. 반면 HD현대중공업(329180)은 3.21% 오른 70만 7000원, 삼성전기(009150)는 6.44% 상승한 95만 8000원으로 마감했고 현대차(005380)는 64만 6000원으로 보합이었다.종목별로는 에이프로젠바이오로직스, 에이프로젠, 성문전자, 성문전자우가 나란히 30.00% 올라 상한가를 기록했고, 계양전기우도 29.96% 급등했다. 반대로 롯데케미칼은 16.34% 급락했고 DB하이텍은 11.19%, 대한유화는 11.07%, 아이티센씨티에스는 10.06%, SG글로벌은 10.05% 각각 내렸다.최근 코스피는 5거래일 기준으로 5월 6일 6.45% 급등한 뒤 7일 1.43%, 8일 0.11%, 11일 4.32% 오르며 강세를 이어왔지만 이날 급락으로 숨고르기에 들어간 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]