[마감시황] 코스닥, 0.03% 내린 1207.34 마감…장중 1190.60까지 밀려

세줄 요약 코스닥이 장 초반 상승 출발 뒤 장중 1190선까지 밀렸다가 약보합으로 마감했다. 개인과 외국인이 순매수했지만 기관이 대규모 순매도에 나섰고, 하락 종목이 우세해 지수는 전 거래일보다 0.38포인트 내린 1207.34를 기록했다. 코스닥, 장중 1190선까지 밀린 뒤 약보합 마감

개인·외국인 순매수에도 기관 매도 우위 지속

상승 406개·하락 1231개로 약세 종목 우세

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코스닥이 약보합으로 거래를 마치며 1207.34에 마감했다. 장 초반 1212.88로 출발했지만 장중 1190.60까지 밀리는 등 변동성을 보인 끝에 전 거래일보다 0.38포인트, 0.03% 내렸다.11일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전일 1207.72보다 0.38포인트 하락한 1207.34에 장을 마쳤다. 시가는 1212.88, 장중 고가는 1212.89, 저가는 1190.60으로 집계됐다. 거래량은 13억9777만주, 거래대금은 19조2504억6300만원이다.수급별로는 개인이 853억원, 외국인이 1160억원을 순매수했지만 기관이 1638억원을 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 342억원 순매도, 비차익거래 1594억원 순매수로 전체 1252억원 순매수를 기록했다.시장 전반은 하락 종목이 우세했다. 이날 코스닥시장에서는 406개 종목이 올랐고 1231개 종목이 내렸다. 보합은 41개 종목이었다. 상한가 8개, 하한가 1개 종목이 나왔다.시가총액 상위 종목 흐름은 엇갈렸다. 에코프로비엠(247540)은 6.53% 내린 22만2000원, 에코프로(086520)는 5.55% 하락한 14만6400원, 알테오젠(196170)은 4.55% 떨어진 32만5000원에 거래를 마쳤다. HLB(028300)도 2.92% 내린 5만6500원, 에이비엘바이오(298380)는 1.84% 하락한 12만7700원을 기록했다. 반면 레인보우로보틱스(277810)는 10.33% 오른 86만5000원, 코오롱티슈진(950160)은 3.99% 상승한 13만2900원, 리노공업(058470)은 2.84% 오른 11만5800원, 삼천당제약(000250)은 1.36% 상승한 40만9500원으로 마감했다. 주성엔지니어링(036930)은 17.93% 급등한 16만3800원을 기록했다.개별 종목 중 상승률 상위에는 코스모로보틱스가 300.00% 오른 2만4000원으로 상한가를 기록했고, 민테크는 30.00% 상승한 4485원, 큐로홀딩스는 29.99% 오른 4725원, 한울반도체는 29.99% 상승한 1만2960원, 미래반도체는 29.98% 오른 4만100원으로 거래를 마쳤다.하락률 상위에서는 빌리언스가 29.89% 내린 1560원으로 하한가를 기록했다. 앱튼은 22.18% 하락한 1463원, 코데즈컴바인은 20.11% 내린 4370원, 휴온스글로벌은 17.75% 떨어진 5만3300원, 뉴온은 17.50% 하락한 4430원에 마감했다.이날 코스닥은 외국인과 개인의 동반 순매수에도 기관 매도 우위와 광범위한 종목 약세가 맞물리며 소폭 하락 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]