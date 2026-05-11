이재용 회장 주식가치, 50조원 첫 돌파

7개 종목 주식평가액 51조 6593억

삼성家 주식재산도 100조원대 진입

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(서울=연합뉴스) 서명곤 기자 = 유럽 출장 일정을 마친 이재용 삼성전자 회장이 13일 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터(SGBAC)를 통해 귀국하고 있다. 2026.3.13

seephoto@yna.co.kr

(끝)





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(서울=연합뉴스) 서명곤 기자 = 유럽 출장 일정을 마친 이재용 삼성전자 회장이 13일 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터(SGBAC)를 통해 귀국하고 있다. 2026.3.13

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세줄 요약 이재용 삼성전자 회장의 주식평가액이 51조6593억 원으로 처음 50조 원을 돌파했다. 지난해 6월 이후 342일 만에 37조 원 넘게 늘었고, 홍라희 명예관장과 이부진·이서현 사장까지 포함한 삼성가 4명의 주식재산도 100조 원대에 들어갔다. 이재용 회장 주식가치 50조 원 첫 돌파

342일 만에 37조 원 이상 증가

삼성가 4명 주식재산 100조 원대 진입

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이재용 삼성전자 회장의 주식평가액이 50조 원을 처음 돌파한 것으로 나타났다. 이 회장을 포함해 홍라희 삼성미술관 리움 명예관장, 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성물산 사장 등 삼성가(家) 4명의 주식재산도 100조 원대에 진입했다.11일 한국CXO연구소에 따르면 이 회장은 삼성전자, 삼성물산, 삼성생명, 삼성SDS, 삼성E＆A, 삼성화재, 삼성전자 우선주 등 총 7개 주식 종목을 보유하고 있다. 이들 7개 종목에 대한 주식평가액은 51조 6593억 원을 기록했다.이 회장의 주식가치는 이재명 대통령이 취임한 지난해 6월 4일 14조 2852억 원에서 342일 만에 37조 3700억 원 이상 증가했다. 해당 기간 주식평가액 증가율은 261.60%에 달한다.그는 삼성전자 주식을 9741만 4196주 보유하고 있는데, 11일 종가 기준 평가액은 27조 8117억 원이다.이 회장을 포함해 삼성가 4명의 전체 주식재산도 100조 원대로 진입했다. 홍 명예관장 20조 8359억 원과 이부진 사장 20조 1230억 원, 이서현 사장 19조 2억 원 등으로 집계됐다.오일선 한국CXO연구소장은 “이 회장을 비롯해 삼성가 4명이 보유한 100조 원대 주식평가액은 전 세계 주식 부자 중 30위권대에 포함될 정도로 상위권에 속한다”며 “이러한 이면에는 단순히 삼성가의 주식재산이 증가했다는 것을 뛰어넘어 대한민국 주식시장이 신뢰에 기반을 두면서 선진국형으로 초고속 진입하고 있다는 방증”이라고 밝혔다.