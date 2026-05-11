[서울데이터랩]5월 11일 암호화폐 시총 상위종목 동향

세줄 요약 11일 암호화폐 시장은 비트코인과 이더리움이 보합권에서 방향성을 탐색하는 가운데 대형주는 혼조세를 보였다. 반면 솔라나, 리플, 비앤비는 주간 상승세를 이어갔고, 톤코인과 지캐시는 큰 변동성을 나타냈다. 비트코인·이더리움, 보합권 혼조세 지속

리플·비앤비·솔라나, 주간 강세 두드러짐

톤코인·지캐시, 단기 조정 속 급등 변동성

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11일 오후 1시 기준 암호화폐 시가총액 상위 종목 흐름은 비트코인을 중심으로 대형주가 혼조세를 보이는 가운데 일부 알트코인의 주간 변동성이 두드러지는 모습이다. 비트코인은 시가총액 2381조 7087억 원으로 1위를 유지했고, 현재가는 1억 1892만 원이다. 24시간 기준 등락률은 -0.11%, 1주 기준으로는 0.56% 상승했다. 이더리움은 시가총액 414조 2210억 원, 현재가 343만 2206원으로 2위에 자리했다. 24시간 기준 0.07% 상승했지만 최근 1주일 기준으로는 2.30% 내렸다.스테이블코인인 테더와 유에스디코인은 각각 3위와 6위를 기록했다. 테더의 시가총액은 279조 4448억 원, 유에스디코인은 114조 7118억 원으로 집계됐다. 두 종목 모두 현재가는 1473원 수준에서 움직였고, 가격 변동률은 제한적이었다. 다이 역시 20위에 이름을 올리며 달러 연동 자산 특유의 안정적인 흐름을 이어갔다.주요 알트코인 가운데서는 리플과 비앤비, 솔라나의 상대적 강세가 눈에 띄었다. 리플은 시가총액 131조 8514억 원으로 4위, 현재가 2133원을 기록했고 24시간 기준 2.13%, 1주 기준 2.55% 상승했다. 비앤비는 시가총액 129조 4738억 원으로 5위였으며 24시간 0.65%, 1주 4.16% 올랐다. 솔라나는 시가총액 80조 7244억 원으로 7위에 올랐고 현재가 13만 9717원, 24시간 1.50%, 1주 11.08% 상승으로 상위권 종목 중 비교적 탄력적인 흐름을 보였다.상위 10위권 밖에서는 톤코인과 지캐시의 주간 상승 폭이 컸다. 톤코인은 시가총액 9조 2128억 원으로 17위이며 현재가 3432원이다. 24시간 기준으로는 8.65% 하락했지만 1주일 기준 상승률은 70.20%에 달했다. 지캐시는 12위로 시가총액 14조 3131억 원, 현재가 85만 8638원을 기록했다. 24시간 기준 3.66% 하락했으나 1주일 수익률은 38.51%로 높았다. 체인링크도 1주일 기준 12.65% 상승하며 시가총액 11조 2698억 원으로 15위에 올랐다.반면 단기 조정 흐름도 확인됐다. 도지코인은 24시간 0.50% 상승했지만 최근 1주일 기준으로는 3.30% 하락했다. 하이퍼리퀴드는 10위에 올랐지만 24시간 1.42% 내렸고, 레오는 24시간 2.02%, 1주 2.28% 하락했다. 트론은 24시간 0.42% 밀렸지만 1주일 기준으로는 3.46% 상승해 중기 흐름은 양호했다.거래대금 측면에서는 테더가 24시간 거래량 120조 758억 원으로 가장 많았고, 비트코인 45조 9991억 원, 이더리움 31조 2445억 원이 뒤를 이었다. 솔라나는 7조 5529억 원, 리플은 5조 145억 원의 거래량을 기록했다. 시가총액 상위 종목 전반이 소폭 등락하는 가운데 자금은 비트코인과 주요 스테이블코인, 일부 강세 알트코인으로 분산되는 양상이다.전체적으로 이날 암호화폐 시장은 비트코인과 이더리움이 보합권에서 방향성을 탐색하는 사이, 솔라나·에이다·체인링크·톤코인 등 일부 알트코인에서 주간 기준 강한 수익률이 나타난 것으로 요약된다. 다만 단기 가격 조정도 함께 나타나고 있어 종목별 변동성 확대 국면에 대한 경계가 필요해 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]