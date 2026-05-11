[서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 강세...대한광통신·코스모로보틱스 급등

세줄 요약 11일 오후 코스닥 거래상위 종목들이 대체로 강세를 보였다. 대한광통신이 거래대금 1위를 기록했고, 코스모로보틱스는 273% 넘게 급등했다. 이노인스트루먼트 상한가와 자비스, 민테크 등도 큰 폭으로 올랐다. 오가닉티코스메틱만 하락했다. 코스닥 거래상위 종목 중심 매수세 확산

대한광통신 거래대금 1위, 코스모로보틱스 급등

이노인스트루먼트 상한가, 다수 종목 동반 상승

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11일 오후 12시 35분 기준 코스닥 시장에서는 거래 상위 종목 다수가 강세를 나타내고 있다. 네이버 금융 집계 기준 거래량 상위 종목군에는 통신·광부품, 로보틱스, 투자, 전자부품 관련 종목들이 대거 포진하며 장중 매수세가 확산되는 모습이다.거래대금 1위는 대한광통신(010170)이다. 대한광통신은 2만 2350원으로 전일 대비 550원 오른 2.52% 상승세를 기록했고, 거래량은 6766만 6137주, 거래대금은 178만 6548을 나타냈다. 시가총액은 3조 4751억원이다.급등세도 두드러졌다. 코스모로보틱스(439960)는 2만 2400원으로 전일 대비 273.33% 치솟았고 거래량은 2901만 9431주를 기록했다. 이노인스트루먼트(215790)는 1987원으로 상한가인 29.95% 상승을 나타냈으며 매도호가는 0원으로 집계됐다. 자비스(254120)는 25.80%, 민테크(452200)는 25.65%, 빛과전자(069540)는 20.19%, 프로이천(321260)은 19.02%, 머큐리(100590)는 18.63%, 우리로(046970)는 17.40%, 기가레인(049080)은 17.29% 각각 상승했다.거래량 상위권에서는 HB테크놀러지(078150)가 5300원으로 9.73% 올랐고, 아주IB투자(027360)는 1만 7670원으로 12.19% 상승했다. 이랜시스(264850)는 9160원으로 13.79%, 드림시큐리티(203650)는 3900원으로 6.70%, KBI메탈(024840)은 9980원으로 7.31%, 드림씨아이에스(223250)는 7620원으로 7.02%, 오텍(067170)은 4005원으로 13.94%, 한국첨단소재(062970)는 3490원으로 6.73%, 모베이스전자(012860)는 4580원으로 4.93% 각각 올랐다.반면 오가닉티코스메틱(900300)은 거래 상위 종목 가운데 유일하게 약세를 보였다. 이 종목은 125원으로 전일 대비 8원 내린 6.02% 하락세를 나타냈고, 거래량은 2276만 6082주였다.수급 측면에서는 일부 종목에서 매수호가가 매도호가를 웃돌거나 비슷한 수준을 보이며 장중 매수 우위 흐름이 관찰됐다. 다만 급등 종목이 다수 포진한 만큼 변동성 확대 가능성에도 유의할 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]