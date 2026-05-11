[서울데이터랩]코스피 거래상위, 반도체·부품주 강세…한솔테크닉스 상한가

세줄 요약 11일 코스피 거래상위 종목에서는 반도체 대형주와 부품주에 매수세가 몰렸다. SK하이닉스와 삼성전자가 거래대금 상위를 차지했고, 한솔테크닉스는 상한가를 기록했다. 전선주와 건설주는 약세를 보였다. 반도체 대형주·부품주 중심 매수세 집중

한솔테크닉스 상한가, SK하이닉스·삼성전자 강세

전선·건설·증권 일부 종목 차익매물 출회

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11일 오후 12시 30분 현재 코스피 시장에서는 반도체 대형주와 부품주를 중심으로 거래가 활발하게 이뤄지며 종목별 주가 차별화가 두드러지고 있다. 거래 상위 종목 가운데 상승 종목이 우세한 가운데, 일부 전선주와 건설주는 약세 흐름을 보였다.거래량 기준으로는 한온시스템(018880)이 1억 1321만 9077주로 가장 활발했다. 한온시스템은 5670원으로 전일 대비 18.87% 급등했다. 진원생명과학(011000)도 2468만 6791주가 거래되며 11.16% 상승한 1255원을 기록했다. 삼성전자(005930)는 2277만 6814주가 손바뀜되며 28만 5250원으로 6.24% 올랐고, 계양전기(012200)는 1961만 5535주 거래로 3.89% 상승한 8810원에 거래됐다. 광전자(017900)는 1792만 5627주가 거래되며 21.05% 뛴 1만 3570원을 나타냈다.거래대금 상위에서는 반도체 대형주의 존재감이 두드러졌다. SK하이닉스(000660)는 거래대금 7조 2167억 7900만 원으로 상위권에 올랐고 주가는 188만 4000원으로 11.74% 급등했다. 삼성전자도 6조 4898억 2800만 원이 몰리며 6.24% 상승했다. 삼성전자우(005935)는 8289억 8600만 원 거래되며 7.50% 오른 19만 6400원을 기록했다. 한온시스템은 6312억 5400만 원, 대한전선(001440)은 5461억 700만 원, 삼성중공업(010140)은 4160억 6000만 원으로 뒤를 이었다.개별 종목별로는 한솔테크닉스(004710)가 1만 4140원으로 상한가를 기록해 가장 강한 탄력을 보였다. 매도 호가가 0으로 제시돼 상한가 잔량이 쌓인 모습이다. 한솔홀딩스(004150)는 12.23% 오른 4130원, 주성코퍼레이션(109070)은 13.45% 상승한 1890원, DB(012030)는 6.62% 오른 2175원으로 거래됐다. 반면 대원전선(006340)은 4.94% 내린 1만 7120원, 대한전선은 2.90% 하락한 7만 200원, 진흥기업(002780)은 8.31% 떨어진 1280원, 유안타증권(003470)은 4.18% 내린 6870원으로 약세를 나타냈다.시가총액 상위 대형주 강세도 지수 방어에 힘을 보탰다. 삼성전자의 시가총액은 1667조 6510억 원, SK하이닉스는 1342조 7313억 원, 삼성전자우는 157조 5857억 원을 각각 기록했다. 삼성중공업도 29조 6560억 원 시가총액을 바탕으로 5.48% 상승했고, 대한해운(005880)은 2550원으로 0.20% 오르며 비교적 안정적인 흐름을 보였다.수익성 지표를 보면 SK하이닉스의 ROE는 44.15%, 삼성중공업은 13.74%, DB는 11.67%로 상대적으로 높은 편이었다. 반면 한온시스템과 진원생명과학, 계양전기, 대우건설(047040) 등은 적자 또는 낮은 수익성 지표를 보이고 있어 장중 주가 급등락과 별개로 실적 체력에 대한 점검은 필요해 보인다. 전반적으로 이날 코스피 거래 상위 종목군은 반도체와 전기·전자, 일부 지주·부품주에 매수세가 집중되는 반면 전선과 증권, 건설 일부 종목은 차익 실현 매물이 출회되는 양상이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]