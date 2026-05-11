[속보] 급등장에 코스피 매수 사이드카 발동

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7,800선 돌파한 코스피

7,800선 돌파한 코스피

(서울=연합뉴스) 김인철 기자 = 11일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 277.31포인트(3.70%) 오른 7,775.31에, 코스닥은 5.16포인트(0.43%) 오른 1,212.88에 개장했다. 2026.5.11

yatoya@yna.co.kr

(끝)





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