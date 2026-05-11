[속보] 코스피 장중 7800선 돌파…또 사상 최고치

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[속보] 코스피 장중 7800선 돌파…또 사상 최고치

이승연 기자
이승연 기자
입력 2026-05-11 09:11
수정 2026-05-11 09:21
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11일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 2026.5.11. 연합뉴스
11일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 2026.5.11. 연합뉴스


미국과 이란 간 종전 협상이 좌초 위기에 놓였다는 소식에도 코스피가 장 초반 4%대 급등해 7800선을 돌파했다.

11일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 8분 현재 코스피는 전 거래일 대비 308.27포인트(4.11%) 오른 7806.18을 가리키고 있다. 장중 718.66까지 상승했다. 호르무즈 해협을 두고 미국과 이란 간 지정학 불확실성이 확대되고 있지만, 미국 기술주 등 상승에 힘입은 것으로 풀이된다. 지난 8일 미국 뉴욕지수 3대 지수는 다우 0.02%, 스탠드더앤드푸어스(S＆P)500 0.84%, 나스닥 1.7% 등 일제히 상승 마감했다.

이승연 기자
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