[속보] 코스피 장중 7800선 돌파…또 사상 최고치

이미지 확대 11일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 2026.5.11. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 11일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 2026.5.11. 연합뉴스

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미국과 이란 간 종전 협상이 좌초 위기에 놓였다는 소식에도 코스피가 장 초반 4%대 급등해 7800선을 돌파했다.11일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 8분 현재 코스피는 전 거래일 대비 308.27포인트(4.11%) 오른 7806.18을 가리키고 있다. 장중 718.66까지 상승했다. 호르무즈 해협을 두고 미국과 이란 간 지정학 불확실성이 확대되고 있지만, 미국 기술주 등 상승에 힘입은 것으로 풀이된다. 지난 8일 미국 뉴욕지수 3대 지수는 다우 0.02%, 스탠드더앤드푸어스(S＆P)500 0.84%, 나스닥 1.7% 등 일제히 상승 마감했다.