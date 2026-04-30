‘유증 폭락’에 ‘매도’ 곡소리 터지더니…한달만에 50% 올랐다

한화솔루션, 유상증자 추진에 2거래일간 20% 급락

태양광 사업 기대감·1분기 흑자에 반등

증권가 “태양광 호조↑” vs “주주가치 희석”

이미지 확대 2024년 4월 독일 뒤셀도르프에서 열린 국제케이블전시회 ‘WIRE 2024’에 참가한 한화솔루션 부스.

한화솔루션 제공 닫기 이미지 확대 보기 2024년 4월 독일 뒤셀도르프에서 열린 국제케이블전시회 ‘WIRE 2024’에 참가한 한화솔루션 부스.

한화솔루션 제공

세줄 요약 유상증자 발표로 급락했던 한화솔루션이 1분기 영업이익 926억원 흑자전환과 유가 급등, 신재생에너지 기대에 힘입어 한달 만에 반등했다. 주가는 장중 15% 넘게 오르며 유증 직전 수준을 회복했고, 증권가는 목표주가를 잇달아 상향했다. 유상증자 발표 뒤 주가 급락, 한달 만에 반등

1분기 영업이익 926억원, 전 사업부문 흑자

유가 급등·신재생 기대에 증권가 목표가 상향

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유상증자를 추진하며 주가가 20% 넘게 급락했던 한화솔루션이 한달만에 V자 반등에 성공했다. 유가 급등에 신재생에너지 관련주로 주목받은데다 1분기 모든 사업부문에서 흑자를 기록하면서 30일 장중 15% 넘게 급등하기도 했다.이날 코스피 시장에서 한화솔루션은 오후 1시 기준 전 거래일 대비 7.19% 오른 5만 1400원에 거래되고 있다. 한화솔루션은 2% 오른 채 거래를 시작해 장중 한때 15% 넘게 오른 5만 5400원까지 치솟기도 했다.앞서 한화솔루션은 지난 28일 1분기 영업이익이 926억원을 기록해 전년 동기 대비 205.5% 증가했다고 공시했다. 이는 증권가 컨센서스(전망치 평균)인 115억원을 크게 웃돈 것으로, 지난해 2분기 이후 3분기 만에 흑자전환에 성공했다.특히 대외 불확실성 속에서도 태양광·케미칼·첨단소재 등 전 사업에서 동반 흑자를 기록하며 정상화 궤도에 올랐다는 평가가 나왔다.신재생에너지 사업에 대한 기대감으로 올해 들어 2배까지 급등했던 한화솔루션 주가는 지난달 26일 유상증자를 추진하면서 고꾸라졌다. 한화솔루션은 보통주 7200만주를 1주당 3만 3300원(예정 가격)에 신주 발행할 예정이라고 공시했는데, 이날 종가는 3만 6800원이었다.주주가치 희석을 우려한 매물이 쏟아지면서 한화솔루션 주가는 2거래일동안 20% 급락했다. DS투자증권은 목표주가를 기존의 절반 수준인 2만 5000원으로 끌어내리며 ‘매도’ 의견을 냈다.이달 3일 열린 주주총회에서는 주주들이 고성을 쏟아냈고, 사측은 “2030년까지 추가 유상증자 없이 재무구조 개선과 주주환원을 추진하겠다”고 설득했다.이어 유상증자 규모를 2조 4000억원에서 1조 8000억원으로 축소하는 등 진화에 나섰다.이후 등락을 거듭하던 한화솔루션 주가는 서서히 반등해 27일 5만원 고지를 회복했다. 이어 1분기 실적 발표 이후 증권사들이 긍정적인 리포트를 쏟아내며 유상증자 추진 직전 수준을 되찾았다.다만 한화솔루션에 대한 주가 전망은 엇갈린다. 태양광 사업 가치가 높아질 것이라는 낙관론과 유상증자로 인한 주주가치 훼손 가능성이 남아있다는 비관론이 공존한다.하나증권은 한화솔루션의 목표주가를 4만 9000원에서 6만원으로 끌어올렸다. 윤재상 하나증권 연구원은 “미국 태양광 모듈의 공급 과잉 해소로 형성된 프리미엄이 미국의 세금 감면 관련 규정을 만족하는 모듈 생산으로 확대될 것”이라묘 “케미칼 부문 역시 4~5월부터 마진 개선이 극대화할 것”이라고 내다봤다.iM증권은 한화증권의 목표주가를 2만 9000원에서 6만 1000원으로 상향 조정했고, 신한투자증권도 3만 1000원에서 5만 5000원으로 올렸다.반면 IBK투자증권은 한화솔루션의 목표주가는 상향 조정하면서도 투자의견은 ‘단기 매수’로 낮췄다. 이동욱 IBK투자증권 연구원은 “유상증자로 인한 희석 요인을 고려했다”고 설명했다.