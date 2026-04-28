[서울데이터랩]비트코인 거래대금 51조원 넘겼지만 가격은 2%대 하락…알트코인도 대체로 약세

세줄 요약 암호화폐 시장은 비트코인 거래대금이 51조원을 넘길 만큼 활발했지만, 가격은 2.78% 하락하며 약세를 보였다. 이더리움과 솔라나, 리플, 비앤비도 동반 하락했고, 도지코인과 트론만 상대적으로 선방했다. 비트코인 거래대금 51조원 돌파, 가격은 하락

이더리움·솔라나 등 주요 알트코인 동반 약세

도지코인·트론 일부 선방, 시장 심리 회복 지연

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28일 오후 1시 30분 기준 암호화폐 시장은 거래량 상위 종목을 중심으로 전반적인 약세 흐름을 나타냈다. 대장주 비트코인은 24시간 거래량 51조 5995억원을 기록하며 가장 활발한 거래를 보였지만, 가격은 1억 1317만원으로 24시간 전보다 2.78% 하락했다. 1시간 기준으로는 0.14% 반등했으나 단기 회복세가 추세 전환으로 이어질지는 좀 더 지켜봐야 한다는 분위기다.시가총액 2위 이더리움도 약세를 피하지 못했다. 이더리움은 현재 337만 2497원에 거래되며 24시간 기준 4.21% 하락했고, 거래대금은 23조 8509억원으로 집계됐다. 솔라나 역시 12만 3944원으로 3.98% 내렸고 24시간 거래량은 6조 1812억원을 기록했다. 리플은 2050원으로 3.39% 밀렸고, 비앤비도 91만 9339원으로 2.16% 하락했다.거래량 상위권 주요 종목 가운데서는 도지코인이 상대적으로 선방했다. 도지코인은 146원으로 24시간 기준 0.67% 하락에 그쳤고, 최근 1주일 기준으로는 4.86% 상승했다. 반면 하이퍼리퀴드는 6만 452원으로 24시간 동안 4.95% 하락하며 상위 종목 중 낙폭이 큰 편에 속했다. 에이다는 364원으로 2.57%, 체인링크는 1만 3659원으로 2.76%, 아발란체는 1만 3570원으로 3.08% 각각 내렸다.개별 종목 중에서는 트론이 눈에 띄었다. 트론은 477원으로 24시간 기준 0.04% 오르며 상위 거래대금 종목 가운데 드물게 상승 흐름을 보였다. 다만 1주일 기준으로는 1.42% 하락한 상태다. 비트코인 캐시는 65만 9035원으로 1.84% 내렸고, 라이트코인은 8만 1541원으로 2.15%, 톤코인은 1925원으로 0.85% 하락했다.중소형 코인과 테마성 종목에서는 종목별 차별화가 더 뚜렷했다. 지캐시는 51만 3868원에 거래되며 24시간 기준 2.73% 하락했지만, 최근 1주일 수익률은 10.56%로 강한 상승 탄력을 유지했다. 펏지 펭귄도 현재가 14원, 24시간 거래량 7690억 3826만원을 기록하며 주간 기준 29.92% 급등했다. 페페는 0.005691원으로 24시간 3.14% 하락했으나 1주일 기준으로는 3.25% 상승했고, 에이브 역시 14만 2913원으로 24시간 2.19% 내렸지만 주간 기준 3.75% 올랐다.반면 트럼프코인은 단기와 주간 흐름이 모두 부진했다. 트럼프코인은 3699원으로 24시간 3.54% 하락했고, 최근 1주일 기준으로는 11.70% 떨어졌다. 시장 전반적으로는 거래대금이 비트코인과 이더리움 등 대형주에 집중되는 가운데 가격은 대부분 조정을 받는 모습이어서, 투자 심리가 아직 뚜렷한 회복 국면에 들어서지 못한 것으로 해석된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]