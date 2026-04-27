[마감시황] 코스피, 6615.03으로 마감…반도체 강세에 2.15% 상승

세줄 요약 코스피가 27일 외국인과 기관의 동반 매수, 반도체 대형주 강세에 힘입어 2.15% 오른 6615.03으로 마감했다. 장중 6657.22까지 올라 52주 최고치를 경신했고, 삼성전자와 SK하이닉스가 지수 상승을 주도했다. 코스피 2.15% 상승, 6615.03 마감

외국인·기관 순매수, 개인 순매도

반도체주 강세, 장중 52주 최고치 경신

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코스피가 27일 큰 폭으로 오르며 6615.03에 장을 마감했다.27일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일 6475.63보다 139.40포인트(2.15%) 오른 6615.03에 거래를 마쳤다. 지수는 6533.60에 출발한 뒤 장중 6657.22까지 올라 52주 최고치를 새로 썼고, 저가는 6529.19였다.수급별로는 개인이 1조9739억원어치를 순매도한 반면 외국인은 8876억원, 기관은 1조1019억원을 순매수했다. 프로그램 매매는 차익거래가 539억원 순매도였지만 비차익거래가 7011억원 순매수로 집계되며 전체적으로 6472억원 매수 우위를 나타냈다.시가총액 상위 종목은 반도체주 중심으로 강세가 두드러졌다. 삼성전자(005930)는 2.28% 오른 22만4500원, SK하이닉스(000660)는 5.73% 상승한 129만2000원에 마감했다. 삼성전자우(005935)도 4.16% 올랐다. 현대차(005380)는 2.14%, SK스퀘어(402340)는 8.83%, 두산에너빌리티(034020)는 1.42% 상승했다. 반면 LG에너지솔루션(373220)은 3.53% 내렸고, 한화에어로스페이스(012450)는 0.62%, 삼성바이오로직스(207940)는 1.24% 하락했다.시장 전반에서는 상승 종목이 496개로 하락 종목 360개를 웃돌았다. 상한가 4개, 하한가 1개를 기록했고 보합은 39개였다. 거래량은 8억3564만9000주, 거래대금은 32조9666억3000만원으로 집계됐다.개별 종목별로는 진흥기업이 상한가를 기록했고, SK증권우와 포스코스틸리온, SK증권도 가격제한폭까지 올랐다. 한미반도체는 26.40% 급등했다. 반면 한국ANKOR유전은 하한가로 마감했고, 태양금속우와 태양금속, 인바이오젠, IPARK현대산업개발 등은 약세를 보였다.이날 코스피는 외국인과 기관의 동반 매수, 반도체 대형주의 강세, 프로그램 매수 유입이 맞물리며 상승 탄력을 키운 것으로 풀이된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]