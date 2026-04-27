[서울데이터랩]코스피, 장 초반 6535…반도체 강세에 52주 최고 경신

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코스피가 27일 장 초반 상승 흐름을 이어가며 6557.78까지 올라 52주 최고치를 새로 썼다. 개장가는 6533.60으로 전 거래일 6475.63보다 높게 출발했고, 장중 저가는 6529.19를 기록했다.27일 오전 9시 10분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 60.03포인트(0.93%) 오른 6535.66에 거래되고 있다. 지난 21일 6388.47, 22일 6417.93, 23일 6475.81로 오른 뒤 24일 6475.63으로 숨고르기에 들어갔던 지수는 이날 다시 반등하며 상승 기조를 재확인하는 모습이다.수급별로는 개인이 151, 외국인이 93 순매수하고 기관이 288 순매도하고 있다. 프로그램 매매는 차익거래가 75 순매도, 비차익거래가 693 순매도여서 전체적으로 768 순매도로 집계됐다.시장 전반에서는 상승 종목이 514개로 하락 종목 303개를 웃돌았고, 보합은 67개였다. 상한가 종목은 없었고 하한가 종목은 1개였다. 거래량은 1억 1026만 1000주, 거래대금은 3조 1894억 900만원으로 나타났다.시가총액 상위 종목 가운데서는 SK하이닉스(000660)가 3.85% 오른 126만 9000원, 삼성전자(005930)가 0.68% 오른 22만 1000원, 삼성전자우(005935)가 2.67% 오른 15만 7800원, 현대차(005380)가 0.97% 오른 51만 8000원, SK스퀘어(402340)가 5.79% 오른 76만 7000원, HD현대중공업(329180)이 1.19% 오른 67만 9000원으로 강세를 보였다. 반면 LG에너지솔루션(373220)은 2.08% 내린 47만 1000원, 삼성바이오로직스(207940)는 0.65% 내린 151만 8000원, 한화에어로스페이스(012450)는 0.03% 내린 146만 2500원으로 약세였다. 두산에너빌리티(034020)는 보합인 12만 7100원에 거래됐다.개별 종목별로는 개장 초반 상승률 상위권에서 대원전선우가 17.45%, 현대백화점이 15.63%, 동국제강이 15.24%, SK증권이 14.88%, 한화갤러리아가 13.47% 올랐다. 반면 하락률 상위권에서는 한국ANKOR유전이 29.31% 급락해 하한가를 기록했고, 태영건설우가 5.59%, 대덕전자가 5.38%, 수산세보틱스가 5.06%, 상상인증권이 4.87% 내렸다.최근 5거래일 흐름을 보면 코스피는 21일 이후 전반적인 우상향 흐름을 유지하고 있다. 이날 장중 고가가 6557.78로 52주 최고치와 같아진 점은 위험 선호가 이어지고 있음을 보여주는 대목이다. 다만 기관과 프로그램 매물이 출회되고 있어 장중 변동성 확대 가능성은 경계할 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]