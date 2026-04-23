[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

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23일 오후 3시 35분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목은 반도체와 전력·원전·조선 관련 종목에 관심이 집중된 반면, 2차전지와 일부 IT 부품주는 약세가 두드러졌다.검색 비율 14.32%로 1위를 기록한 삼성전자(005930)는 전일 대비 7000원 오른 22만 4500원에 마감했다. 장중 22만 9500원까지 오르며 강한 흐름을 보였고, 거래량은 3385만 7158주를 기록했다. 삼성전자우(005935)도 3.24% 오른 15만 6200원으로 마감해 동반 강세를 나타냈다.SK하이닉스(000660)는 검색 순위 2위에 오르며 0.16% 상승한 122만 5000원에 거래를 마쳤다. 장중 126만 7000원까지 오르며 변동성을 보였지만 종가는 강보합에 그쳤다. 반면 현대차(005380)는 1.66% 내린 53만 2000원으로 마감해 상위 검색 종목 가운데 대형주별 온도차를 보였다.전력기기와 전선, 원전 관련 종목의 주가 탄력이 돋보였다. LS ELECTRIC(010120)은 11.74% 오른 21만 7000원, 두산에너빌리티(034020)는 5.78% 상승한 12만 2600원에 마감했다. 우리기술(032820)은 6.12% 오른 2만 3400원, 삼성중공업(010140)은 6.92% 상승한 3만 4000원을 기록했다. 특히 대원전선(006340)은 26.40% 급등한 8140원으로 검색 상위 종목 중 가장 높은 상승률을 보였고, 거래량도 1억 2653만 8356주로 폭증했다.건설과 조선주는 종목별로 엇갈렸다. 대우건설(047040)은 2.15% 오른 3만 3250원으로 마감했지만, HD현대중공업(329180)은 보합인 64만 1000원, 한화오션(042660)은 0.44% 내린 13만 4400원으로 거래를 끝냈다. 대한전선(001440)도 장중 4만 3850원까지 올랐으나 종가는 0.49% 내린 4만 850원에 마감했다.반면 2차전지와 소재주는 전반적으로 부진했다. 삼성SDI(006400)는 4.40% 하락한 63만원, 에코프로(086520)는 4.32% 내린 15만 7200원, POSCO홀딩스(005490)는 1.91% 떨어진 41만 500원에 마감했다. 삼천당제약(000250)도 5.71% 하락한 38만원으로 약세를 보였다.IT 부품과 디스플레이 업종도 매도 압력이 강했다. 삼성전기(009150)는 4.68% 내린 77만 4000원에 마감했고, LG디스플레이(034220)는 14.41% 급락한 1만 3250원으로 검색 상위 종목 가운데 가장 큰 낙폭을 기록했다. 대한광통신(010170)도 5.91% 하락한 1만 4320원에 거래를 마쳤다.이날 검색 상위 종목 흐름은 반도체 대형주와 전력 인프라 관련주로 매수세가 유입된 반면, 2차전지와 디스플레이, 일부 성장주는 차익실현 압력이 우세했던 장세로 요약된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]