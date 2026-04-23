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코스피, 6475.81로 사흘 연속 사상 최고치…코스닥은 하락

신진호 기자
신진호 기자
입력 2026-04-23 15:42
수정 2026-04-23 15:55
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코스피, 6470선 돌파…사흘 연속 사상 최고치 경신
코스피, 6470선 돌파…사흘 연속 사상 최고치 경신 23일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 전 거래일(6417.93)보다 57.88포인트(0.90%) 상승한 6475.81에, 코스닥 지수는 전 거래일(1181.12)보다 6.81포인트(0.58%) 하락한 1174.31에 마쳤다. 2026.04.23. 뉴시스


코스피가 23일 6470대를 넘으며 사상 최고치를 사흘 연속 갈아치웠다.

이날 코스피는 전장보다 57.88포인트(0.90%) 오른 6475.81에 장을 마쳤다.

이로써 지난 21일 이란 전쟁 발발 전 기록한 사상 최고치를 3거래일 연속 경신했다.

이날 지수는 전장보다 70.90포인트(1.10%) 오른 6488.83으로 출발하며 개장부터 역대 최고치를 경신했다.

이후 6557.76까지 올라 사상 처음 6500선을 돌파하기도 했다.

이후 상승폭을 줄여 한때 하락세로 돌아섰으나, 장 후반 다시 상승 전환했다.

반면 코스닥지수는 전장보다 6.81포인트(0.58%) 내린 1174.31에 거래를 마치며 10거래일 만에 하락세로 돌아섰다.
신진호 기자
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