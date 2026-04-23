[서울데이터랩]코스피, 장 초반 6538까지 오르며 1.77% 상승…삼성전자 강세

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코스피가 23일 장 초반 강세를 나타내며 6538.72까지 오르는 등 상승 흐름을 이어가고 있다.23일 오전 9시 10분 기준 한국거래소에 따르면 코스피는 전일 종가 6417.93보다 113.39포인트(1.77%) 오른 6531.32를 기록했다. 이날 지수는 6488.83에 출발한 뒤 장중 고가 6538.72, 저가 6488.83을 나타냈다. 거래량은 1억 1493만 4000주, 거래대금은 4조 3377억 3500만원으로 집계됐다. 52주 신고가도 6538.72로 높아졌다.수급별로는 개인이 533억원, 기관이 552억원을 순매수하며 지수를 받쳤다. 반면 외국인은 1208억원을 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래가 863억원 순매수였지만 비차익거래가 1676억원 순매도로 집계되면서 전체적으로 813억원 매도 우위를 보였다.시장 전반에서는 상승 종목이 560개로 하락 종목 259개를 웃돌았고, 보합은 72개였다. 시가총액 상위 종목 가운데 삼성전자(005930)는 4.14% 오른 22만 6500원, SK하이닉스(000660)는 1.72% 오른 124만 4000원에 거래됐다. 삼성전자우(005935)도 4.89% 상승한 15만 8700원을 나타냈고, 현대차(005380)는 1.66% 오른 55만원을 기록했다. 반면 LG에너지솔루션(373220)은 2.06% 내린 47만 4500원, HD현대중공업(329180)은 2.50% 하락한 62만 5000원, 한화에어로스페이스(012450)는 0.78% 내린 140만 5000원에 거래됐다. 삼성바이오로직스(207940)는 보합인 156만 1000원이었다.개별 종목 장세도 두드러졌다. 코스피 개장 초반 상승률 상위 종목에는 가온전선(23.33%), 인스코비(21.87%), 솔루스첨단소재(17.33%), 대원전선(15.53%), 대원전선우(14.63%)가 이름을 올렸다. 반면 하락률 상위에는 티웨이홀딩스(-12.13%), 삼아알미늄(-8.42%), 애경케미칼(-8.06%), 진원생명과학(-7.46%), LG디스플레이(-7.36%)가 포함됐다.최근 코스피는 17일 6191.92에서 20일 6219.09, 21일 6388.47, 22일 6417.93으로 올라선 데 이어 이날도 상승세를 이어가고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]