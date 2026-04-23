[서울데이터랩] 코스닥, 장 초반 1,177로 하락…외국인·기관 동반 순매도

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
코스닥시장이 장 초반 하락 흐름을 보이고 있다.
23일 오전 9시 15분 기준 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전일 종가 1,181.12보다 3.23포인트(0.27%) 내린 1,177.89를 나타냈다. 지수는 1,189.10으로 출발한 뒤 장중 1,189.49까지 올랐지만, 이후 하락 전환하며 1,177.89까지 밀렸다.
투자자별로는 개인이 1960억 원 순매수했고, 외국인은 1291억 원, 기관은 638억 원 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래가 3억 원 매수 우위였지만 비차익거래에서 1056억 원 매도 우위가 나오면서 전체적으로 1053억 원 순매도를 기록했다.
시장 전반에서는 하락 종목 수가 우세했다. 코스닥 시장에서 상승 종목은 599개, 하락 종목은 939개였고 보합은 121개로 집계됐다. 상한가 종목은 2개였으며 하한가 종목은 없었다.
시가총액 상위 종목의 흐름은 엇갈렸다. 에코프로(086520)는 1.95%, 에코프로비엠(247540)은 1.83%, 삼천당제약(000250)은 5.58%, HLB(028300)는 1.16% 각각 내렸다. 반면 알테오젠(196170)은 0.28%, 레인보우로보틱스(277810)는 1.68%, 리노공업(058470)은 3.99%, 에이비엘바이오(298380)는 1.73%, 코오롱티슈진(950160)은 0.50%, 리가켐바이오(141080)는 1.06% 상승했다.
개별 종목 장세도 두드러졌다. 개장 초반 상승률 상위에는 3S와 나노캠텍이 각각 29.99%, 29.96% 올라 상한가를 기록했고, 코스텍시스 28.04%, 서전기전 24.08%, 오가닉티코스메틱 22.76% 등이 강세를 보였다. 반면 파인텍은 15.59% 내렸고, 에이에프더블류 14.75%, 정원엔시스 14.23%, SGA솔루션즈 11.24%, 이니텍 10.54% 등도 큰 폭으로 하락했다.
이날 코스닥시장의 거래량은 2억 3548만 6000주, 거래대금은 1조 9768억 9700만 원으로 집계됐다. 코스닥의 52주 최고치는 1,215.67, 52주 최저치는 710.47이다.
[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
23일 오전 코스닥지수는 전일 대비 상승했는가?