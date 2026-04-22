[서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 장중 약세…삼천당제약 18% 급락, 주성엔지니어링만 강보합

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22일 오후 12시 25분 기준 코스닥 시가총액 상위 종목들은 전반적으로 약세를 보이고 있다. 상위 20개 종목 가운데 대부분이 하락세를 나타내며 투자심리가 위축된 모습이다.
시가총액 상위권에서는 에코프로(086520)가 16만 1000원으로 1.65% 내렸고, 에코프로비엠(247540)은 21만 4000원으로 2.95% 하락했다. 알테오젠(196170)도 35만 9500원으로 2.57% 밀렸으며, 레인보우로보틱스(277810)는 59만 1000원으로 1.66% 약세를 기록했다. 특히 삼천당제약(000250)은 39만 원으로 17.98% 급락하며 상위 종목 중 가장 큰 낙폭을 보였다.
바이오 종목 전반의 약세도 두드러졌다. 에이비엘바이오(298380)는 14만 8900원으로 4.49%, 코오롱티슈진(950160)은 9만 7600원으로 4.03%, HLB(028300)는 6만 100원으로 3.69% 각각 하락했다. 리가켐바이오(141080)도 19만 1300원으로 1.44%, 펩트론(087010)은 25만 2500원으로 0.79%, 보로노이(310210)는 29만 6000원으로 3.90% 내리며 약세 흐름에 동참했다.
반도체·장비 관련 종목들도 대체로 부진했다. 리노공업(058470)은 11만 7300원으로 1.01%, 이오테크닉스(039030)는 47만 6000원으로 1.45%, 원익IPS(240810)는 11만 7000원으로 5.57%, ISC(095340)는 23만 5000원으로 1.26% 하락했다. HPSP(403870) 역시 4만 6450원으로 0.32% 내렸다. 다만 주성엔지니어링(036930)은 11만 9000원으로 0.08% 상승하며 상위 종목 가운데 유일하게 강보합세를 나타냈다. 거래량은 707만 3945주로 가장 활발했다.
로봇·기타 성장주도 대부분 내림세였다. 로보티즈(108490)는 27만 6500원으로 3.66%, 우리기술(032820)은 2만 1875원으로 2.99% 하락했다. 케어젠(214370)은 9만 1900원으로 0.76% 내렸다.
외국인 지분율 측면에서는 HPSP가 29.13%로 가장 높았고, 리노공업 23.19%, 이오테크닉스 21.56%, ISC 20.58%, HLB 20.17%, 에코프로 19.91% 등이 뒤를 이었다. 시가총액 최상위권인 에코프로와 에코프로비엠, 알테오젠이 모두 약세를 보이면서 이날 코스닥 대형주 전반의 투자심리는 다소 냉각된 분위기다.
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[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
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