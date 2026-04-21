[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

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21일 오전 9시 5분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목 흐름을 보면 투자자 관심은 반도체와 2차전지, 전력·건설 관련주에 집중되는 모습이다. 검색 1위는 삼성전자(005930)로 검색비율 14.53%를 기록했고 주가는 21만 9000원으로 전일 대비 4500원(2.10%) 상승했다. 시가는 21만 8000원, 장중 고가는 21만 9500원, 저가는 21만 7500원이다. SK하이닉스(000660)는 검색비율 9.63%로 2위에 올랐고 120만 7000원으로 4만 1000원(3.52%) 상승 중이다.
상위권 종목 전반은 강세가 우세했다. 삼성SDI(006400)는 55만 9000원으로 3.90% 올랐고, 현대차(005380)는 53만 7000원으로 1.90% 상승했다. 두산에너빌리티(034020)는 11만 6100원으로 4.59% 뛰었으며, 삼천당제약(000250)도 49만 4000원으로 3.46% 강세를 나타냈다. 특히 대우건설(047040)은 3만 900원으로 9.96% 급등했고 거래량은 623만 5813주를 기록해 장 초반 매수세가 두드러졌다. 주성엔지니어링(036930) 역시 10만 1500원으로 10.93% 오르며 검색 상위 종목 가운데 가장 높은 상승률을 기록했다.
대형주 가운데서는 삼성전기(009150)가 71만원으로 4.41%, POSCO홀딩스(005490)가 39만 8000원으로 2.18%, 대한전선(001440)이 4만 1300원으로 2.23% 각각 상승했다. 에코프로(086520)는 15만 7600원으로 1.29%, NAVER(035420)는 21만 4750원으로 0.59%, 한화오션(042660)은 12만 9000원으로 0.23%, 삼성중공업(010140)은 2만 8850원으로 1.05%, LG에너지솔루션(373220)은 43만 6000원으로 1.63% 오르며 비교적 완만한 흐름을 보였다.
반면 일부 종목은 차익실현 매물로 약세를 나타냈다. 대한광통신(010170)은 1만 4730원으로 3.03% 하락했고, 이수페타시스(007660)는 13만원으로 2.48% 내렸다. HLB(028300)는 6만 2800원으로 0.63%, LIG디펜스앤에어로스페이스(079550)는 91만 7000원으로 0.43% 각각 밀렸다. 다만 검색 상위 20개 종목 중 상승 종목 수가 하락 종목 수를 크게 웃돌아 개장 초반 투자심리는 전반적으로 우호적인 분위기다.
검색 비중 상위권이 삼성전자와 SK하이닉스에 집중된 점은 시장의 중심축이 다시 반도체 대형주로 쏠리고 있음을 보여준다. 동시에 대우건설, 주성엔지니어링, 두산에너빌리티 등 개별 종목의 탄력이 두드러지면서 수급이 업종 대표주와 중형 성장주로 동시에 분산되는 양상도 읽힌다. 장 초반 변동성이 큰 만큼 시가와 고가, 저가 흐름 및 거래량 지속 여부가 단기 방향성을 가를 변수로 보인다.
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[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
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