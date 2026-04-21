[서울데이터랩]코스피 장 초반 6348로 전고점 갱신…외국인·기관 동반 순매수

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피가 21일 장 초반 강세를 보이며 6300선을 웃돌고 있다. 반도체와 대형주 전반이 오름세를 보이면서 지수 상승폭이 확대되는 모습이다.21일 오전 9시 10분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 115.82포인트(1.86%) 오른 6334.91에 거래됐다. 이날 지수는 6302.54에 출발한 뒤 장중 6339.40까지 올랐으며, 장중 저가는 시가와 같은 6302.54로 집계됐다.수급별로는 외국인과 기관이 동반 매수에 나섰다. 외국인은 1846억원, 기관은 522억원을 순매수했고, 개인은 2368억원을 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 44억원 순매도, 비차익거래 458억원 순매수로 전체 414억원 순매수를 기록했다.시장 전반도 강세 흐름이다. 유가증권시장에서는 상승 종목이 573개로 하락 종목 259개를 크게 웃돌았고, 보합은 69개였다. 거래량은 8442만 6000주, 거래대금은 2조 7223억 9200만원으로 집계됐다.시가총액 상위 종목도 대체로 오름세다. 삼성전자(005930)는 2.10% 오른 21만 9000원, SK하이닉스(000660)는 4.03% 오른 121만 3000원에 거래됐다. 삼성전자우(005935)는 2.60%, 현대차(005380)는 1.71%, LG에너지솔루션(373220)은 2.45%, SK스퀘어(402340)는 3.00%, 두산에너빌리티(034020)는 4.14% 상승했다. 반면 삼성바이오로직스(207940)는 0.19% 내렸고, 한화에어로스페이스(012450)는 0.07% 오르는 데 그쳤다.개별 종목별로는 개장 초반 상승률 상위에 태영건설우(22.96%), 진원생명과학(21.94%), 우진플라임(16.99%), 대우건설(13.17%), 현대지에프홀딩스(11.88%)가 이름을 올렸다. 하락률 상위에는 국도화학(-4.73%), 퍼스텍(-4.46%), 한국ANKOR유전(-3.96%), JW중외제약우(-3.61%), 광전자(-3.41%)가 자리했다.코스피는 최근 5거래일 가운데 4거래일 상승 흐름을 이어가고 있다. 이날 장중 고가는 52주 최고치 6347.41에 근접한 수준으로, 외국인과 기관의 매수세가 유지될 경우 추가 상승 시도 여부가 주목된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]