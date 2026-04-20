[서울데이터랩] 코스닥, 장 초반 1164.46 하락…외국인·기관 동반 순매도

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스닥이 장 초반 약세를 보이고 있다.20일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일보다 5.58포인트(0.48%) 내린 1164.46을 나타냈다. 지수는 1167.10에 출발한 뒤 장중 1167.55까지 올랐지만, 1161.00까지 밀리며 약세 흐름을 이어가고 있다.수급별로는 개인이 1322억 원 순매수하고 있지만 외국인이 927억 원, 기관이 416억 원 순매도하고 있다. 프로그램 매매는 차익거래가 6억 원 매수 우위, 비차익거래가 746억 원 매도 우위를 기록해 전체적으로 740억 원 순매도를 나타냈다.시장 전반의 투자 심리도 다소 위축된 모습이다. 코스닥 시장에서 상승 종목은 541개, 하락 종목은 1015개였고 보합은 103개로 집계됐다. 상한가 종목은 4개, 하한가 종목은 없었다.시가총액 상위 종목은 대체로 혼조세다. 에코프로(086520)는 0.86% 내린 15만 600원, 에코프로비엠(247540)은 0.72% 하락한 20만 6500원, 레인보우로보틱스(277810)는 1.30% 내린 60만 7000원, 리노공업(058470)은 1.39% 하락한 11만 3700원에 거래됐다. 반면 알테오젠(196170)은 0.27% 오른 36만 7000원, 코오롱티슈진(950160)은 1.69% 상승한 10만 8600원, HLB(028300)는 0.32% 오른 6만 2900원을 기록했다.개별 종목별로는 파인텍과 씨이랩이 각각 30.00% 오르며 상한가를 기록했고, 케이씨에스는 29.92%, 위메이드맥스는 29.88%, 드림시큐리티는 22.61% 상승했다. 반면 오상헬스케어는 10.36% 내렸고 랩지노믹스는 9.15%, 이노인스트루먼트는 8.81%, 메쥬는 8.32%, 보원케미칼은 8.00% 하락했다.거래량은 2억 2750만 2000주, 거래대금은 1조 8935억 8800만 원으로 집계됐다. 이날 지수는 최근 5거래일 연속 상승 뒤 숨 고르기에 들어가는 양상이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]